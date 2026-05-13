Detienen a cinco personas cerca de Rabat por organizar embarcaciones hacia Europa

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Rabat, 13 may (EFE).- La Policía marroquí detuvo este miércoles cerca de Rabat a cinco personas por su presunta vinculación a una red dedicada a la organización de la inmigración irregular en pateras (embarcaciones) hacia Europa, informaron a EFE fuentes de seguridad.

La operación se desarrolló en la zona rural atlántica de Sidi Buknadel, al norte de Rabat, donde policías sorprendieron ‘in fraganti’ a los sospechosos, de entre 21 y 49 años, preparando una travesía clandestina en patera hacia Europa, con varios candidatos, incluido un menor de 17 años.

El registro en el lugar de la intervención permitió incautar una embarcación hinchable con motor marino, tres chalecos salvavidas, una bomba de aire y 370 litros de combustible, además de un vehículo presuntamente usado para facilitar los hechos y dinero procedente de la actividad criminal.

Los cinco integrantes de la red, junto con los migrantes interceptados, cuyo número y nacionalidades no fueron especificados por las fuentes, quedaron a disposición judicial bajo supervisión de la Fiscalía para esclarecer el caso e identificar al resto de implicados.

Según los últimos datos del Ministerio de Interior de Marruecos, el país magrebí impidió 73.640 intentos de emigración irregular en 2025, un 6,3 % menos que los 78.685 de 2024, y desarticuló más de 300 redes que organizaban travesías ilegales, principalmente, hacia Europa. EFE

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