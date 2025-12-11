Detienen a dos paraguayos en operativo contra red de pornografía infantil en doce países

Asunción, 11 dic (EFE).- La Policía Nacional de Paraguay detuvo este jueves a dos hombres sospechosos de distribuir pornografía infantil como parte de una investigación internacional que busca desmantelar una «red de pedofilia» que comparte contenidos a través de grupos de mensajería en internet en doce países, entre ellos España.

El jefe del departamento especializado en la investigación del cibercrimen de la Policía Nacional de Paraguay, Diosnel Alarcón, dijo a EFE que ejecutaron la denominada ‘Operación Internacional Atenea’ luego de que la Policía de Colombia detectó «una red de pedofilia que utilizaba grupos de WhatsApp» para distribuir «archivos que contienen imágenes de explotación sexual infantil».

El grupo de mensajería, denominado ‘Free World’, está integrado por 117 miembros de países como Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú, Costa Rica, Ecuador, Colombia, España, Brasil, Panamá y República Dominicana, detalló el jefe policial.

A partir de la información recibida por las autoridades colombianas, la Policía de Paraguay identificó a tres objetivos y desplegó tres allanamientos simultáneos en las ciudades de San Lorenzo e Ypané, en el departamento Central, y en el municipio de Caazapá (centro), informó Alarcón.

El comisario manifestó que en los procedimientos fueron detenidos dos hombres mayores de edad, se incautaron tres aparatos celulares y varios discos compactos de almacenamiento.

Además, un adolescente de 15 años fue procesado al tener en su poder un celular en el que aparece el grupo de WhatsApp investigado.

Las tres personas presuntamente involucradas, además de recibir el contenido de los grupos, «también proporcionaban imágenes», aseguró Alarcón.

Añadió que en el grupo de mensajería se han detectado más de 500 archivos que contienen «imágenes de explotación sexual infantil».

Igualmente, destacó que la investigación internacional tiene el apoyo del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PacCTO) de la Unión Europea y la Comunidad de Policías de América (Ameripol).EFE

