Detienen a ocho presuntos delincuentes en centro de México y cae líder del grupo criminal

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(Actualiza con más información del operativo, entregada por fuentes federales)

Ciudad de México, 6 may (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este miércoles a ocho personas, entre ellas a un presunto líder criminal, durante un operativo coordinado por el estado de Morelos (centro), informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El titular de la SSPC destacó que la acción fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en coordinación con el Gobierno de Morelos.

Según García Harfuch, durante el operativo, un presunto agresor perdió la vida, mientras que dos agentes de la SSPC resultaron heridos y reciben atención médica especializada.

“Entre los detenidos se encuentra Rodolfo ‘N’, alias ‘Don Ramón’, identificado como líder de ‘Los Linos’, así como Carlos ‘N’, uno de sus principales operadores”, expuso el funcionario.

En un comunicado posterior, la cartera de Seguridad precisó que el operativo se realizó en el municipio de Yautepec, donde fueron detenidos estos ocho presuntos integrantes del grupo criminal en mención vinculado con delitos de extorsión, robo de vehículos y homicidio, además de actividades de trasiego de droga proveniente de Centroamérica hacia los Estados Unidos.

«En esta acción se aseguraron cuatro armas largas, cinco armas cortas y 24 equipos telefónicos. A las personas detenidas se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica», precisó la dependencia gubernamental.

Según detallaron a EFE fuentes federales, ‘Los Linos’ tiene presencia en varios municipios de Morelos y son responsables de «generar violencia» en dicho estado mexicano.

Además, a este grupo delincuencial se le acusa de tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, principalmente a las ciudades de San Antonio, El Paso y Atlanta; y a los estados de Georgia y Carolina del Norte, agregaron las fuentes.

En los últimos meses las fuerzas de seguridad mexicanas han protagonizado diversos operativos en todo el país para debilitar a los grupos criminales y sus fuentes de financiación, en medio de la presión del Gobierno estadounidense para intensificar las acciones en esta materia. EFE

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