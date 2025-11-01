Detienen en Ecuador a un cabecilla de Los Tiguerones por el asesinato de un periodista

Guayaquil (Ecuador), 31 oct (EFE).- La Policía de Ecuador detuvo este viernes a Jhipson Perea, alias Martín, considerado como cabecilla del grupo criminal Los Tiguerones, y quien estaría presuntamente implicado en el asesinato del periodista Patricio Aguilar, quien fue atacado a tiros en marzo de este año en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

El hombre es considerado por la Policía como un ‘Individuo de Interés Penal Relevante’, por ser una supuesta figura clave en la organización delictiva, y habría sido el presunto autor material del asesinato de Aguilar.

Patricio Aguilar era un periodista experimentado, con más de treinta años de trayectoria, y el pasado 4 de marzo fue atacado a tiros por individuos en los exteriores de una vivienda ubicada en el barrio de Fundo Limón, en el municipio de Quinindé, en Esmeraldas. Los hombres huyeron tras el crimen.

De acuerdo a información de Reporteros Sin Fronteras, que condenó en ese entonces el asesinato, se encontraron al menos veintisiete casquillos de bala en la escena del crimen.

Perea fue vinculado en agosto a otros dos asesinatos ocurridos en el sur de Esmeraldas, lo que le permitió a los agentes profundizar en las investigaciones que determinaron que el hombre también habría sido responsable del crimen del periodista.

Aguilar fue el primer periodista asesinado en 2025 en Ecuador y después de él se han registrado dos crímenes más: el de Xavier Ramos, en Guayaquil, en agosto; y el de Fernando Álvarez, en el municipio de Salitre, el pasado martes.

Ecuador vive desde 2024 bajo un «conflicto armado interno» declarado por el presidente, Daniel Noboa, para enfrentar a las bandas criminales, como Los Tiguerones, especialmente dedicadas al narcotráfico, y que han sido denominadas como «terroristas».

El Gobierno atribuye a estos grupos criminales la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años, que lo ha ubicado a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

Esta situación se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año el país registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos. EFE

