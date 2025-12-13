Detienen en Ecuador a un presunto miembro de disidencia de las FARC tras enfrentamiento

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 13 dic (EFE).- La Policía ecuatoriana detuvo a un hombre, presunto integrante del Frente Iván Ríos, una disidencia de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras un enfrentamiento armando entre agentes policiales y un grupo de personas en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

La institución policial señaló que recibieron una alerta sobre la presencia de personas armadas en los exteriores de la Fiscalía del municipio de San Lorenzo y que al llegar al sitio se escucharon varios disparos.

Los agentes realizaron un operativo e inició un enfrentamiento con varios de los hombres que estaban armados, lo que culminó con la detención de Josué G.

En la operación se decomisó un arma de fuego, 630 cartuchos, dos alimentadoras, un vehículo y una motocicleta.

Ecuador vive desde 2024 bajo un «conflicto armado interno» declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas delictivas nacionales, que fueron denominadas como «terroristas», y que son consideradas como las causantes de la violencia sin precedentes que se registra en el país andino.

Algunos de estos grupos criminales se han aliado con disidencias de las FARC en actividades como la minería ilegal, lo que llevó a Noboa a incluir a varias organizaciones extranjeras en su «guerra» contra el crimen organizado. EFE

cbs/eav