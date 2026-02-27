Detienen en Rusia al vicepresidente de Gazprom Neft por aceptar sobornos

Moscú, 27 feb (EFE).- Las autoridades rusas detuvieron hoy al vicpresesidente de la junta directiva de Gazprom Neft, Antón Dzhaliábov, sospechoso de haber recibido sobornos por 29 millones de dólares (376.000 dólares).

«Los agentes del Ministerio de Interior de Rusia detuvieron al vicpresidente de la junta directiva de Gazprom Neft, sospechoso de aceptar sobornos», informó en Telegram la portavoz de Interior, Irina Volk.

En base a las pruebas existentes las autoridades incoaron una causa penal por soborno y presentaron cargos al sospechoso.

«Los investigadores estiman que (Dzhaliábov) firmaba actas de obras inconclusas para garantizar el pago por ellas y proteger a las compañías subcotratadas de multas por incumplir con los plazos previstos», informaron a la agencia rusa TASS fuentes del Ministerio de Interior de Rusia cercanas al proceso.

Según los investigadores, la causa penal incluye dos episodios de soborno, ingresos que el empresario utilizó para la compra de un apartamento de lujo en el balneario ruso de Sochi y de una lancha rápida.

Los sobornos tuvieron lugar entre 2020 y 2021, cuando Dzhaliábov ocupaba el cargo de director de la filial Gazprom Invest Nadim.

No es la primera vez que un alto directivo del gigante gasístico ruso se ve envuelto en un caso de corrupción: el año pasado un exdirectivo de una filial regional sobornó al exgobernador de la región rusa de Tambov Maxim Yegórov.

Después de las sanciones impuestas a Rusia a raíz de la guerra de Ucrania, Gazprom Neft, dedicada al petróleo y filial del grupo Gazprom, rendía mejor en sus cuentas que la estructura empresarial designada al sector del gas.EFE

