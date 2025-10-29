Dieciocho migrantes mueren en un naufragio frente a las costas de Libia

Dieciocho personas murieron este martes cuando una embarcación de madera que transportaba a decenas de migrantes naufragó frente a las costas de Libia, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que precisó que 64 personas fueron rescatadas.

Entre los sobrevivientes hay 29 hombres, una mujer y un niño sudanés, 18 hombres bangladesíes, 12 paquistaníes y tres somalíes, según el comunicado de la agencia de la ONU.

La OIM indicó que aún no se dispone de información sobre la nacionalidad de las víctimas mortales del naufragio.

