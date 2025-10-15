Diez capturados en Ecuador por un caso sobre presunta trata de personas

Quito, 15 oct (EFE).- La Policía de Ecuador informó este miércoles de la aprehensión de diez personas en el sur del país, en el marco de un caso que investiga la presunta trata de personas con fines de explotación sexual.

El operativo ‘Código Fénix 313’ se desarrolló en las ciudades de Loja y Cuenca, a través de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Delitos Conexos (UNAT), en coordinación con la Fiscalía y el organismo internacional OUR Rescue.

La investigación comenzó tras el rescate de una adolescente en 2024, víctima de explotación sexual en un hostal de Loja.

A partir de su testimonio y del trabajo técnico de investigación, se identificó una presunta red delictiva liderada por cuatro individuos, quienes aparentemente captaban a jóvenes de sectores rurales y posteriormente las trasladaban y obligaban a ofrecer servicios sexuales mediante plataformas digitales, indicó la Policía en un comunicado.

Tras varios meses de seguimiento, la Policía recopiló información sobre el mecanismo de operación de la presunta red, que permitió ejecutar varios allanamientos en Loja y Cuenca, así como la clausura de dos hostales en los que se supone se cometían los ilícitos.

Uno de los detenidos tiene antecedentes por tráfico de drogas, indicó al señalar que en los inmuebles allanados encontraron 15 terminales móviles, dos computadoras portátiles, 4 dispositivos de almacenamiento digital y 5.000 dólares en efectivo, entre otros. EFE

