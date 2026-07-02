Diez muertos por ataque ruso con misiles y drones contra la capital de Ucrania

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La capital de Ucrania fue blanco de una serie de ataques nocturnos rusos con misiles y drones que causaron al menos diez muertos, numerosos heridos y varios incendios, informaron las autoridades de Kiev este jueves.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había anunciado el día anterior desde Irlanda que regresaría de inmediato a Kiev tras recibir información sobre un ataque «a gran escala» que Rusia estaba preparando.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, anunció que el balance de muertos «ya alcanzó 10 muertos en la capital».

«Una vez más, el enemigo apunta deliberadamente a zonas residenciales y mata civiles», expresó en la plataforma de mensajería Telegram el jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev, Timur Tkatchenko.

Las autoridades regionales habían reportado previamente dos muertos.

Cinco distritos fueron alcanzados y, según las autoridades, varios edificios sufrieron graves daños.

Periodistas de la AFP escucharon explosiones que se prolongaron durante varias horas.

Una nube de humo se elevó tras una detonación en el centro de la capital ucraniana, seguida de llamas, según un reportero presente en Kiev. Los bomberos y las ambulancias llegaron rápidamente al lugar.

Unos cincuenta minutos después, se escuchó un segundo estallido cerca que lanzó escombros por los aires. En las calles, los habitantes se dirigían hacia refugios con colchones bajo el brazo.

Tkatchenko precisó que 28 lugares resultaron afectados, «principalmente edificios residenciales e infraestructuras civiles».

El alcalde Klitschko indicó que los bombardeos dañaron un edificio en el centro de la capital que albergaba una estación de ambulancias.

«Cinco profesionales de la salud resultaron heridos (…). Uno de ellos, un paramédico, se encuentra en estado crítico», detalló en Telegram.

«El techo de un edificio residencial de gran altura está en llamas» en otro distrito, mientras que hay personas atrapadas en una infraestructura dañada de nueve pisos, agregó el alcalde.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la capital, al igual que otras zonas, es blanco habitual de ataques aéreos mortíferos y, en ocasiones, masivos.

Por su parte, Kiev ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra Rusia y los territorios ocupados por Moscú, mientras que las negociaciones mediadas por Estados Unidos se encuentran estancadas.

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