Dimite la secretaria de Estado de Vivienda y pide a Starmer que dimita

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Londres, 12 may (EFE).- La secretaria británica de Estado de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Miatta Fahnbulleh, presentó este martes su dimisión en desacuerdo con la gestión del primer ministro, Keir Starmer, al que pidió que «haga lo correcto» para el Reino Unido y establezca un calendario para su retirada del poder.

Esta es la primera renuncia significativa en el Gobierno de Starmer, que afronta una fuerte presión de más de 70 diputados laboristas que piden que dimita en forma inmediata o fije una fecha para su salida del Gobierno, tras la debacle electoral del pasado jueves sufrido por la formación en los comicios locales parciales en Inglaterra y los regionales en Escocia y Gales. EFE

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