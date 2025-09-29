Dinamarca aún no ha determinado quién está detrás de los drones avistados la última semana

2 minutos

Copenhague, 29 sep (EFE).- El Gobierno danés informó este lunes de que todavía no ha podido averiguar quién está detrás del vuelo de drones en la última semana junto a varios aeropuertos e instalaciones militares de este país nórdico.

«No podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Es algo que los servicios de inteligencia están investigando», dijo hoy en rueda de prensa el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen.

El jefe de la Policía Nacional, Thorkild Fogde, señaló en la misma comparecencia que se han analizado datos telemáticos, radares, informaciones de barcos, declaraciones de testigos, vídeos e imágenes de cámaras de vigilancia, entre otros.

«Pero por desgracia eso no ha producido ningún resultado», afirmó Fogde, quien reveló que la policía no estuvo lo suficientemente cerca de los drones como para poder derribarlos.

El aeropuerto de Kastrup (Copenhague) permaneció cerrado varias horas la noche del lunes al martes pasado por avistamiento de drones, un incidente que se repitió en días sucesivos en otros aeródromos del país, incluida una base militar.

Las autoridades danesas hablan de un «actor profesional» y de «ataque híbrido» y apuntan hacia Rusia, si bien han admitido que no han podido probar que haya una conexión directa.

Varios países como Suecia, Alemania, Noruega y Francia han anunciado el envío a Dinamarca de equipo antidrones y radares, así como personal, para reforzar su seguridad, en especial con vistas a la cumbre informal de jefes de Gobierno y de Estado de la Unión Europea (UE) de este miércoles.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, agradeció hoy la ayuda de los países aliados y aunque resaltó que no se ha concluido quién es el autor del ataque híbrido, añadió que «hay sobre todo un país que constituye una amenaza de seguridad para Europa y es Rusia».

Las autoridades noruegas investigan dos incidentes ocurridos anoche por los que dos aviones de pasajeros fueron desviados en el norte del país a otros aeropuertos por el posible avistamiento de drones en su cercanía.

Una persona ha sido arrestada en Suecia, sospechosa de negligencia en tráfico aéreo, por hacer volar presuntamente un dron junto al aeropuerto de Sundsvall-Timrå (centro). EFE

