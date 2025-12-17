Dinamarca compra a Noruega un sistema de defensa con misiles por 100 millones de euros

Helsinki, 17 dic (EFE).- La empresa noruega de armamento Kongsberg Defence & Aerospace informó este miércoles de que ha firmado un contrato valorado en más de 100 millones de euros con el Gobierno danés para el suministro del sistema de defensa costera con misiles de ataque naval (NSM CDS).

Kongsberg, el mayor grupo industrial de defensa de Noruega, explicó en un comunicado que este acuerdo proporcionará a Dinamarca la última tecnología y el sistema de artillería costera más moderno del mundo.

«La adquisición permitirá a Dinamarca combatir las amenazas navales modernas desde tierra y reforzará las capacidades operativas del país. Además, contribuirá a aumentar la presencia general del NSM CDS desde el mar Báltico hasta el mar del Norte», afirmó en el comunicado Eirik Lie, presidente de la firma noruega.

El contrato incluye el suministro de un sistema avanzado de control de fuego, misiles de ataque naval y plataformas de lanzamiento.

Según el fabricante noruego, este sistema de defensa con misiles es la solución líder en artillería costera terrestre y móvil para los aliados de la OTAN.

Con esta adquisición, Dinamarca se convierte en el quinto país de la Alianza Atlántica en adquirir el sistema NSM CDS, después de Polonia, Estados Unidos, Rumanía y Letonia.

Éste es el segundo contrato militar importante que Copenhague firma con la empresa noruega en menos de un mes, tras la compra a finales de noviembre del sistema avanzado de misiles tierra-aire (NASAMS) de medio alcance por 500 millones de euros. EFE

