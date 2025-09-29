Diosdado Cabello critica que le retiraran la visa a Petro en «el país de las libertades»

Caracas, 29 sep (EFE).- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, criticó este lunes que al presidente de Colombia, Gustavo Petro, le retiraran la visa en «el país de las libertades», en referencia a Estados Unidos.

«Habíamos escuchado al presidente Petro en una defensa de la humanidad, ahí en Naciones Unidas (ONU). Extrañamente después le quitaron la visa estadounidense. El país de las libertades. Uno ve cada cosa en este mundo», ironizó Cabello en una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por el canal estatal VTV.

Asimismo, consideró que Petro «tuvo la valentía de decir cosas» en la ONU, donde, el pasado martes, al intervenir ante el plenario, el mandatario colombiano hizo un llamado ante la Asamblea General de este organismo a «unir ejércitos y armas» para «liberar a Palestina», conformando un «ejército de la salvación del mundo votado por las Naciones Unidas y sin veto».

El viernes, Petro participó en una manifestación propalestina en Nueva York, en la que pidió a los soldados estadounidenses que desobedezcan mandatos de su Gobierno para así permitir que pueda operar un futuro «ejército de salvación» multinacional que apoyaría al pueblo palestino y cuya creación dijo que propondría a la Asamblea de las Naciones Unidas.

Ese día en la noche, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el retiro del visado a Petro por instar a soldados de ese país «a desobedecer órdenes e incitar a la violencia».

El gobernante colombiano dijo el sábado que la revocatoria de su visado viola el derecho internacional y las normas de inmunidad diplomática, y consideró que la sede de la ONU no puede seguir en Nueva York.

Políticos y empresarios colombianos le pidieron a Petro un manejo responsable de las relaciones con Estados Unidos, el principal socio comercial del país andino y también su mayor aliado en términos de seguridad y defensa.EFE

rbc/lb/gad

