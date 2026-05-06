Diputada mexicana encara a Díaz Ayuso y le pide reconocer «los abusos de la conquista»

3 minutos

Ciudad de México, 6 may (EFE).- La diputada mexicana del partido Movimiento Ciudadano (MC), Anayeli Muñoz, le pidió este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconocer «los abusos de la conquista» en un encuentro espontáneo en un aeropuerto, durante una de las paradas de su visita de 10 días a México.

En un diálogo amable pero tenso, tras su arribo a la ciudad de Aguascalientes, capital del estado homónimo del centro del país, Díaz Ayuso fue abordada tras bajar del avión por la legisladora, quien cuestionó sus posturas, en un vídeo que subió a sus redes sociales.

«Presidenta, la verdad yo no estoy de acuerdo con el reconocimiento que le van a entregar, yo sé que no es su culpa, se lo digo con mucho respeto», abrió Muñoz ante una atenta Díaz Ayuso, a quien el conservador Partido Acción Nacional (PAN), gobernante en Aguascalientes, le entregó una distinción.

«Creo que hay algunas expresiones que usted ha realizado contra las y los mexicanos con las que no estoy de acuerdo», continuó la legisladora mexicana.

«¿Pero los he insultado, los he ofendido?», respondió Díaz Ayuso, ante lo que Muñoz dijo que no, pero apuntó que «sí hay algunas expresiones con la reivindicación de la conquista, y sí creo que es importante reconocer los abusos».

Muñoz, quien viajó en el mismo avión que Díaz Ayuso, a manera de despedida le remarcó que «México es con X porque hemos visto que lo escribe con J. Gracias».

Este miércoles, Ayuso señaló que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, estaba utilizando su visita al país «para dividir y enfrentar», pese a que 2jamás» ha «hablado de ella», argumentó, en un contexto de choques entre ambas líderes en los últimos días.

Precisamente en un acto en Aguascalientes, Díaz Ayuso respondió a Sheinbaum, quien arremetió contra la mandataria del Partido Popular (PP) por reivindicar la conquista española y la figura de Hernán Cortés durante su estancia en Ciudad de México.

«¿Cómo creen que les va a dar legitimidad a una persona que adora a Hernán Cortés? En México. Pues si están medio trasnochados, ¿no?», señaló Sheinbaum.

Ayuso estará en México hasta el 12 de mayo, aunque su recorrido en el país ya ha desatado polémicas por encabezar un homenaje a Cortés, defender la pureza del mestizaje y lanzar críticas contra el gobierno oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante su estancia en Aguascalientes, Ayuso sostendrá un encuentro con los gobernadores de los estados de Chihuahua, Querétaro y Guanajuato, todos ellos del PAN.

La gira de la presidenta madrileña, que tiene contemplada una parada en la Riviera Maya (sur) por la próxima celebración de los Premios Platino el fin de semana, concluirá en Monterrey (norte de México). EFE

jmrg/afs/rfg

(vídeo)