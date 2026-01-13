Diputado opositor venezolano pide honrar palabra sobre excarcelaciones de presos políticos

Caracas, 13 ene (EFE).- El diputado opositor venezolano Luis Florido pidió este martes que se honre la palabra en cuanto a las excarcelaciones de presos políticos, luego del anuncio el pasado jueves del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de un «un número importante» de personas, mientras que la ONG Foro Penal ha confirmado que 56 ciudadanos han recibido esta medida.

«Vemos como positivo que gente como Enrique Márquez y Biagio Pilieri hayan sido liberados de una cárcel absolutamente injusta, pero también presidente, queremos pedirle que se honre la palabra completa, en el sentido de que las liberaciones sean tan masivas como anunciaron», señaló Florido en una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) transmitido por el canal de Youtube ANTV.

El parlamentario indicó que los familiares sufren a las puertas de las cárceles donde se encuentran estos presos, en los que han llevado a cabo vigilias exigiendo información y la libertad de sus parientes.

Además, dijo que este momento político implica una «distensión» por parte de los dirigentes y que el país se encauce y fortalezca institucionalmente, por lo que cree importante que estas liberaciones se sigan dando.

«Creemos que es positivo pero creemos que todavía falta muchísimo más y hay que avanzar definitivamente en la liberación de aquellas personas que no han debido nunca estar detenidos», añadió.

El pasado jueves, Rodríguez anunció la excarcelación de «un número importante» de detenidos por motivos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, sin detallar una cifra y bajo qué condiciones serían liberados.

La ONG Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria de Venezuela, confirmaban este martes entre 56 y 76 excarcelaciones de presos políticos.

El director de la ONG, Alfredo Romero, dijo que solo han verificado 56 excarcelaciones de su registro, que superaba los 800 detenidos hasta el pasado domingo.

Por su parte, en una publicación en X, la PUD actualizó su cifra de excarcelaciones confirmadas y dijo que eran 76 hasta las 11:20 hora local (15:20 GMT) de este martes.

Entretanto, miembros de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos y familiares denunciaron que «no se ha efectuado» la liberación de un «número importante de personas» anunciada por el presidente del Legislativo, por lo que llamaron al país y a la comunidad internacional a insistir en la libertad de todos estos detenidos. EFE

