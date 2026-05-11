Diputados filipinos aprueban moción para destituir a Sara Duterte, que depende del Senado

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Bangkok, 11 may (EFE).- La Cámara de Representantes de Filipinas aprobó este lunes una moción para destituir a la vicepresidenta del país, Sara Duterte, acusada de varios delitos de corrupción, en un intrincado juicio político que podría derivar en su inhabilitación.

La decisión de hoy no aparta automáticamente a Duterte del cargo. El proceso se eleva ahora al Senado, que debe juzgar a la política y decidirá en última instancia si la condena o la absuelve.

«Nuestro voto de hoy no es una declaración de culpabilidad, es una declaración de que, cuando se plantean acusaciones graves contra uno de los más altos funcionarios del país, el Congreso no puede mirar hacia otro lado, no puede guardar silencio, debe actuar de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con la conciencia», apuntó tras la votación el diputado Benny Abante.

A finales de marzo se presentaron dos denuncias que vinculan a la política, hija del expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022), con supuestos delitos de corrupción y que iniciaron un largo proceso que podría terminar con su inhabilitación de por vida para ocupar un cargo público.

Una de las demandas acusa a Duterte de traición a la confianza pública, corrupción y sobornos, por el supuesto uso indebido de 612 millones de pesos (unos 10 millones de dólares) de fondos públicos, así como por las amenazas contra el presidente, Ferdinand Marcos, cuando en noviembre de 2024 afirmó haber ordenado matarlo si ella misma era asesinada.

La moción, que necesitaba el apoyo de al menos un tercio de la Cámara -o 106 de los 318 diputados que la conforman-, fue respaldada hoy por 255 legisladores, mientras que 26 se opusieron y otros 9 se abstuvieron, en una sesión en la que se ausentaron varios políticos.

En abril, Duterte, quien ya sobrevivió a un proceso similar en 2025 y ha anunciado su candidatura para las elecciones presidenciales de 2028, presentó una petición al Tribunal Supremo para detener la investigación en su contra al alegar que es «inconstitucional».

Duterte mantiene su inocencia y denuncia que se trata de una persecución política.

La Cámara de Representantes eleva el proceso al Senado, que este lunes nombró como presidente a Alan Cayetano, ministro de Exteriores (2017-2018) durante la presidencia de Rodrigo Duterte.

Una vez en la Cámara Alta, los 24 senadores -varios vinculados al clan Duterte- actuarán como jueces y se requiere una mayoría de dos tercios para la condena, mientras que la absolución necesita solo nueve votos apoyos.

En febrero de 2025, una investigación similar pasó el filtro de la Cámara de Representantes. Pero, unos seis meses después, fue invalidada por el Supremo, lo que significó que Duterte fuera inmune hasta febrero, debido a que la Constitución filipina no permite realizar más de un juicio político al año contra una misma persona.

Duterte fue elegida vicepresidenta durante las elecciones de 2022, a las que concurrió formando un tándem con Marcos, alianza que no tardó en comenzar a desintegrarse. EFE

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