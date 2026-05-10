Director de agencia sanitaria de EEUU insiste en que el hantavirus «no es como el COVID»

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Washington, 10 may (EFE).- El director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, Jay Bhattacharya, aseguró este domingo que el hantavirus “no es como el COVID-19”, tras la atención generada por un brote detectado en un crucero neerlandés.

“Hemos estado comunicándonos durante la última semana a medida que la atención de la prensa ha aumentado, como corresponde dada la naturaleza de esta enfermedad”, afirmó Bhattacharya en una entrevista con la cadena CNN este domingo.

El director interino de la CDC insistió en que el hantavirus no es como «el COVID y no llevará a un brote del mismo tipo».

Las declaraciones del funcionario se producen el mismo día que el crucero MV Hondius, donde se produjo el brote de este virus, desembarcó en las islas Canarias.

A bordo de la embarcación, que lleva 147 pasajeros y tripulantes, viajaban también 17 estadounidenses que serán repatriados al país en un vuelo de repatriación médica del Gobierno estadounidense que aterrizará en la Base de la Fuerza Aérea Offutt, en Omaha, Nebraska, según explicaron los CDC en un comunicado.

Desde ahí serán trasladados al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska en Omaha, uno de los centros de este tipo más avanzados del país.

Los CDC desplegaron además un equipo de epidemiólogos y profesionales médicos en Tenerife que «llevará a cabo una evaluación del riesgo de exposición para cada pasajero estadounidense y formulará recomendaciones sobre el nivel de monitoreo requerido».

Un equipo adicional se desplegará en la Base Aérea Offutt a la llegada de los 17 pasajeros a EE.UU. para evaluarlos nuevamente.

El barco MV Hondius partió el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde y durante la travesía se produjo un brote de hantavirus, que causó la muerte de tres personas y seis casos más confirmados hasta ayer, sábado, por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En él viajaban en el momento de su llegada a Tenerife 151 personas de 23 nacionalidades: 38 filipinos (todos ellos miembros de la tripulación), 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles, entre los grupos más numerosos, según la operadora del crucero, Oceanwide Expeditions. EFE

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