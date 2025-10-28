Directora de OMC dice que el sistema multilateral de comercio pasa su momento más difícil

El Cairo, 28 oct (EFE).- La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, reconoció este martes que el sistema multilateral de comercio “atraviesa su momento más difícil en 80 años”, pero aseguró que sigue siendo “resiliente” y esencial para la estabilidad de la economía global, pese a la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos.

“La OMC no está al borde de la muerte”, afirmó Okonjo-Iweala durante la novena edición del foro económico «Futuro de las Inversiones» (FII, en inglés) en Arabia Saudí, conocido como el «Davos del desierto».

“El sistema está magullado, pero no roto. En medio de esta crisis hay oportunidades para renovar y modernizar las reglas del comercio mundial”, subrayó.

Okonjo-Iweala indicó que “el comercio mundial sigue funcionando bajo las reglas de la OMC”: un 72 % de las transacciones globales aún se realizan bajo el principio de Nación Más Favorecida frente al 80 % antes del auge de los aranceles.

“A pesar de las acciones unilaterales de los Estados Unidos, el sistema demuestra una sorprendente capacidad de resistencia”, defendió.

La nigeriana, al frente de la organización desde 2021, reconoció que comparte parte de las críticas de Estados Unidos al funcionamiento interno de la OMC, pero rechazó la vía del proteccionismo: “Necesitamos reformas, pero no medidas unilaterales”.

Entre los principales desafíos, Okonjo-Iweala señaló la necesidad de “superar la regla de la unanimidad”, que ralentiza la toma de decisiones, y reforzar la transparencia de los procesos internos.

Inteligencia artificial y comercio digital

Según la responsable, en la primera mitad de este año el comercio global creció un 5 %, impulsado en un 42 % por los bienes relacionados con la inteligencia artificial (IA).

“Necesitamos crear estándares comunes para los productos que incorporan IA”, advirtió, en referencia al auge de este nuevo segmento tecnológico aún sin regulación clara.

Asimismo, anunció que un grupo de un centenar de países miembros trabaja actualmente en un nuevo acuerdo para regular el comercio digital y electrónico, un sector que calificó como “vital para el futuro del sistema multilateral”.

“Las reglas y acuerdos de la OMC son como la fontanería de tu casa: no piensas en ellos hasta que algo se rompe”, concluyó la directora general. “Por eso los empresarios, también en China y en Estados Unidos, siguen apoyando este sistema que, pese a todo, mantiene el flujo del comercio mundial”.

El FII, que reúne a más de 8.000 participantes y 650 ponentes en 250 sesiones, se celebra hasta el jueves bajo el lema “La clave de la prosperidad: abrir nuevas fronteras de crecimiento”. EFE

