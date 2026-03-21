Disidencia de las FARC ordenó asesinar al senador colombiano Uribe Turbay, según condenado

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Bogotá, 21 mar (EFE).- El asesinato del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, perpetrado a mediados del año pasado en Bogotá, fue ordenado por la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, según el testimonio de uno de los condenados por este crimen, reveló este sábado por revista Semana.

«El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia», confesó Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, condenado ayer a 22 años y cuatro meses de cárcel como responsable de organizar y coordinar el magnicidio del político, según la declaración a la que tuvo acceso la revista.

Uribe Turbay, de 39 años, y miembro del partido opositor de derecha Centro Democrático, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin el pasado 7 de junio en el barrio bogotano de Modelia y falleció el 11 de agosto, después de más de dos meses ingresado en una clínica.

El testimonio de Pérez Marroquín sobre el asesinato confirma la principal hipótesis de la Policía colombiana, que en octubre pasado ya señaló a la Segunda Marquetalia, un grupo armado ilegal liderado por Iván Márquez, quien fue jefe negociador de las FARC durante el proceso de paz entre el Gobierno y esa guerrilla que condujo al acuerdo de 2016, pero tres años después retomó las armas.

Según la revista, cuando los investigadores de la Fiscalía le preguntaron al hoy condenado quién dio la orden directa del magnicidio, este respondió: «La impartió el Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia».

«Alias el Zarco Aldinever dio la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay», publicó este sábado en su cuenta de X el concejal bogotano y representante electo a la Cámara Daniel Briceño, uno de los mejores amigos de la víctima y compañero suyo en el Centro Democrático.

Briceño recordó que el Zarco Aldinever «fue un gestor de paz» designado por el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, «al inicio de su fracasada negociación con la Segunda Marquetalia de Iván Márquez» y por eso señaló: «La paz total asesinó a Miguel».

Crimen planeado en la frontera

Según Semana, Pérez Marroquín contó que se ofrecían 1.000 millones de pesos (unos 250.000 dólares) por el crimen y señaló que se dispusieron otros 600 millones de pesos (unos 150.000 dólares) «para sobornar a la Justicia o, si era el caso, ‘mocharles la cabeza’, a fin de que no se conociera toda la verdad».

«Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako», un desmovilizado de las FARC que volvió a tomar las armas y se unió a esa disidencia, agregó Pérez Marroquín en su testimonio ante la Fiscalía, según la revista.

Alias El Viejo contó además que Yako, a quien había conocido en la cárcel, lo contactó para planear el asesinato y relató cómo se concretó todo en un viaje que hizo a Cúcuta y a la frontera con Venezuela donde se reunió con el Zarco Aldinever.

Según la Fiscalía, alias El Viejo encomendó a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, articular el plan criminal para cometer el magnicidio, hizo seguimientos a la víctima y le entregó a una mujer también implicada el arma de fuego utilizada en el crimen, que luego fue modificada para aumentar su letalidad.

Por este asesinato han sido capturadas nueve personas y cuatro de ellas ya fueron condenadas, incluido el adolescente que disparó a Uribe Turbay. EFE

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