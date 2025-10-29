Disney completa la fusión de Hulu+ Live TV con el servicio de deportes Fubo TV

2 minutos

Nueva York, 29 oct (EFE).- La compañía Walt Disney anunció este miércoles que ha completado la fusión de su plataforma de ‘streaming’ Hulu+ Live TV con el servicio de deportes Fubo TV, formando una empresa combinada de distribuidor virtual multicanal.

Según un comunicado, Disney se ha comprometido a proporcionar a Fubo 145 millones de dólares en 2026, y la alianza crea la sexta empresa de televisión de pago virtual más grande de Estados Unidos, con casi 6 millones de suscriptores en Norteamérica.

Con el acuerdo, Disney posee aproximadamente el 70 % de participación de esta nueva empresa combinada, mientras que los accionistas actuales de Fubo se quedan con el 30 % de la compañía.

El equipo de gestión actual de Fubo, liderado por su cofundador y director ejecutivo David Gandler, operará la empresa y su equipo directivo «impulsará su crecimiento y rentabilidad».

La alianza ofrece al público una amplia gama de deportes, incluidos más de 55.000 eventos deportivos en vivo, así como una oferta de programación enfocada en el entretenimiento de Fubo y Hulu+ Live TV.

Walt Disney aclara en el comunicado que ambas plataformas seguirán estando disponibles como servicios separados, y cada una contará con «múltiples opciones de planes» de suscripción.

Así, Hulu+ Live TV continuará transmitiéndose en la aplicación Hulu y se ofrecerá como parte de un paquete junto con Disney+ y ESPN Unlimited, mientras que Fubo seguirá funcionando a través de su aplicación, del mismo nombre.

La empresa espera que este negocio combinado derive en ahorros en costos de contenido «gracias a una mayor flexibilidad en los paquetes de programación, optimización publicitaria y oportunidades en ventas y marketing».

A partir de ahora, el nuevo presidente de Fubo será Andy Bird, que previamente fue presidente de Walt Disney Internacional y director ejecutivo de la editorial Pearson.

«El anuncio de hoy reúne a dos marcas líderes en la industria y proporciona un conjunto de recursos que nos posicionan de manera única para satisfacer las necesidades cambiantes del consumidor actual», apuntó Bird en el comunicado.

Por su parte, Gandler anotó que la fusión crea «un ecosistema de ‘streaming’ más flexible que brinda a los consumidores una mayor variedad de opciones al tiempo que impulsa la rentabilidad y el crecimiento sostenible». EFE

asg/jco/fpa