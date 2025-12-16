Diversas organizaciones critican el plan europeo de relajar normas de emisión de vehículos

Bruselas, 16 dic (EFE).- Distintas organizaciones medioambientales y de seguridad vial criticaron la propuesta presentada este martes por la Comisión Europea (CE) de relajar el veto a la venta de automóviles nuevos que emitan CO2 fijado para 2035, dentro de un paquete de medidas para apoyar la competitividad de la industria del motor.

El Ejecutivo comunitario planteó que se introduzcan flexibilidades en los objetivos de emisiones, de modo que hasta un 10 % del volumen de CO2 conjunto de las flotas nuevas de cada fabricante en 2035 pueda compensarse mediante reducciones previas en la cadena de valor.

Para acceder a ese margen de flexibilidad, los fabricantes tendrán que ganar «créditos», que obtendrán mediante el uso de acero bajo en carbono producido en Europa y del empleo de biocombustibles y combustibles sintéticos (efuels).

Bruselas avala que los híbridos enchufables y los eléctricos con motor de combustión como generador se puedan seguir comercializando a partir de 2035 y apuesta por el desarrollo de pequeños automóviles eléctricos asequibles producidos en Europa, para los que propone una nueva subcategoría regulatoria con menores cargas normativas e incentivos específicos.

La organización ecologista Greenpeace acusó a la Comisión de «suavizar sus compromisos de eliminar progresivamente los coches de gasolina y diésel» en la Unión Europea (UE) «bajo la presión de Alemania, Italia y la mayoría de los fabricantes europeos».

El director ejecutivo de Greenpeace Alemania, Martin Kaiser, señaló en un comunicado que el plan supone «un regalo de Navidad adelantado para los fabricantes chinos de coches eléctricos, poniendo en riesgo millones de vidas y empleos europeos».

A su juicio, lo que propone la CE «puede generar beneficios a corto plazo para la industria automotriz, pero no un futuro a largo plazo», y constituye una política industrial «retrógada» y «una mala noticia para el empleo, la calidad del aire y el clima».

En esa línea, la organización independiente y sin ánimo de lucro ICCT (Consejo Internacional sobre el Transporte Limpio) alertó de que el plan de la CE «podría socavar la posición global de Europa en la carrera de los vehículos eléctricos».

Para el investigador jefe de esa organización, Jan Dornoff, los cambios propuestos a las normas de CO2 son «concesiones arriesgadas que retrasarán las transformaciones necesarias».

«La industria y los consumidores europeos necesitan claridad tecnológica, no confusión», dijo el experto, quien consideró que «aferrarse a tecnologías automovilísticas obsoletas e ineficientes no es una vía viable para afrontar los retos de la acelerada transición global hacia la electromovilidad».

Asimismo, el Consejo Europeo por la Seguridad en el Transporte (ETSC) expresó su «profunda preocupación» por el enfoque de la CE sobre los plazos de seguridad para los vehículos pequeños y «su dependencia sin precedentes de las demandas de la industria».

Dio la bienvenida a la propuesta para clasificar la nueva subcategoría «vehículo eléctrico pequeño» (M1e) dentro de la ya existente de turismos (M1), lo que a su juicio garantiza que estos vehículos cumplan con todas las normas de seguridad vigentes de la UE, pero criticó la intención de la CE de usar esta nueva definición «para congelar los requisitos de seguridad durante 10 años para esta categoría».

Desde el Comité Europeo de las Regiones de la UE, su ponente sobre el paquete del automóvil, la presidenta de Navarra María Chivite, expresó sus reservas y manifestó que se trata de un «momento decisivo» para la industria del automóvil y para las regiones que dependen de ellas.

«Este plan debe convertirse en una oportunidad para avanzar y atajar brechas, impulsando así una transición exitosa hacia una Europa sostenible y líder en innovación tecnológica», afirmó Chivite, para quien «retroceder en el objetivo de cero emisiones para 2035 no solo pone en riesgo la ventaja competitiva de Europa, sino también su liderazgo climático». EFE

