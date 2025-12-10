Doce muertos en incendio en edificio residencial del sur de China

Un incendio declarado en un edificio residencial del sur de China cobró la vida de 12 personas, informó el miércoles la prensa estatal.

El fuego en el edificio de cuatro pisos en Shantou, provincia de Cantón, comenzó a altas horas de la noche del martes y fue extinguido tras una hora.

Hace un mes, un enorme incendio consumió un conjunto de edificios residenciales en Hong Kong, una ciudad aledaña a Cantón, donde murieron 160 personas.

