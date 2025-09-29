The Swiss voice in the world since 1935
Dolly Parton pospone sus conciertos en Las Vegas a 2026 por motivos de salud

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción Internacional, 29 sep (EFE).-La cantante estadounidense Dolly Parton anunció que pospondrá hasta septiembre de 2026 los seis conciertos que tenía previsto ofrecer en Las Vegas en diciembre de este año, debido a problemas de salud.

«Como muchos saben, he estado enfrentando algunos problemas de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos», explicó la artista en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Parton señaló que los tratamientos médicos le impedirán ensayar y preparar el espectáculo como desea: «Ustedes pagan buen dinero para verme actuar, y quiero estar en mi mejor momento para ustedes».

La intérprete de música country descartó que este aplazamiento suponga una retirada de los escenarios, «solo necesito un poco de tiempo para estar lista para el show (…) y para más grandes aventuras junto a todos ustedes», añadió.

La serie de conciertos ‘Dolly: Live in Las Vegas’, prevista inicialmente para los días 4, 6, 7, 10, 12 y 13 de diciembre de 2025 en The Colosseum at Caesars Palace, se celebrará finalmente los días 17, 19, 20, 23, 25 y 26 de septiembre de 2026, según el comunicado de la cantante.EFE

erv /lab

