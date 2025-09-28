Domingo, 28 de septiembre de 2025 (19.00 horas)

3 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel amplía su ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza, lo que amenaza con aumentar una mortandad que ya supera los 66.000 muertos en toda la franja desde el inicio de la ofensiva israelí, y agravar la situación de los pocos hospitales que siguen operando en la capital del enclave palestino.

(Texto) (Foto)

– Seguimiento de las flotillas internacionales de solidaridad que se acercan a Gaza.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Una versión en ucraniano de la obra de Calderón de la Barca ‘La vida es sueño’ se prepara para dar su salto a España y transmitir una perspectiva coral, política e íntima de la guerra valiéndose de las reflexiones a las que invita este clásico del barroco español. Por Marcel Gascón

(Texto) (Foto) (Video)

– Nueva oleada masiva de 600 drones y misiles rusos contra territorio ucraniano.

(Texto) (Foto)

EEUU GOBIERNO

Washington – El posible cierre del Gobierno Federal de Estados Unidos a partir del miércoles cobra enteros después de que el presidente republicano Donald Trump considere inaceptables las exigencias de los demócratas para apoyar un presupuesto adicional y comience a preparar el despido de funcionarios a gran escala.

(Texto)

ABORTO LEGAL

Ciudad de México – Grupos feministas se manifiestan en la Ciudad de México en el marco del Día de Acción Global por el aborto Legal, Seguro y Accesible, un derecho reconocido a nivel federal pero que está penalizado en nueve de los 32 estados del país.

(Texto) (Foto) (Video)

– El único museo del mundo dedicado a la anticoncepción y el aborto sigue educando desde Viena sobre la importancia de controlar la fertilidad, recordando un pasado en el que las mujeres arriesgaban sus vidas usando agujas de tejer o productos tóxicos para interrumpir el embarazo. Por Núria Morchón

(Texto) Foto) (Video)

R.UNIDO LABORISTAS

Liverpool – El Partido Laborista británico, en el poder desde julio de 2024, inaugura su congreso anual en Liverpool con su líder, el primer ministro Keir Starmer, en mínimos de popularidad y tras la dimisión de su número dos, un golpe que ha desencadenado elecciones internas en la formación progresista.

(Texto) (Foto) (Video)

UNESCO MONDIACULT

París- La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, asegura a EFE que hay que «rechazar que la cultura sea la variable de ajuste de un sistema en crisis», en vísperas de que la conferencia Mondiacult reúna en Barcelona a unos 120 ministros de Cultura de todo el mundo a partir del lunes. Nerea González.

(Texto)

FRANCIA MODA

París – París inicia mañana su semana de moda femenina con nuevos diseñadores a la cabeza de grandes firmas y con más de un centenar de desfiles y presentaciones de las colecciones para la primavera-verano.

(Texto)

int/amg

Redacción EFE Internacional (34)913 46 710 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245