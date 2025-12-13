Domingo 14 de diciembre

5 minutos

CHILE ELECCIONES

Santiago – Chile elige al sucesor del progresista Gabriel Boric en una segunda vuelta presidencial que enfrenta a la izquierdista Jeannette Jara y al ultraderechista José Antonio Kast.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Berlín- Asesores de política exterior, entre ellos de EE.UU. y de Ucrania, mantienen reuniones en Berlín sobre el plan de paz para el país invadido en la víspera de una cumbre de líderes europeos, de la UE y de la OTAN con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y, previsiblemente, con una delegación estadounidense encabezada por Steve Witkoff.

(texto)

– La idea de crear una “zona desmilitarizada” o una “zona económica libre” en el Donbás es recibida con escepticismo y desconfianza por los ucranianos, que creen que solo daría a las tropas invasoras una mayor ventaja en el campo de batalla, mientras que Kiev se encuentra bajo una doble presión de Washington y Moscú para ceder territorios en la región oriental. Por Rostyslav Averchuk (texto)

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un guiño al Kremlin al normalizar las relaciones con su principal aliado, Bielorrusia, a través del levantamiento de sanciones. (Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel mantiene sus ataques ocasionales contra la Franja de Gaza pese al alto el fuego, tras matar a un alto cargo de Hamás el sábado, UN ataque en el que murieron cinco personas.

(Texto) (Foto)

CHINA CINE

Pekín – Con Zootrópolis 2 arrasando en la taquilla china y rompiendo récords de recaudación, algunas salas del país asiático se han convertido estos días en un pequeño Zootrópolis real: pases donde los espectadores entran con sus perros a ver la película, un fenómeno que ha desatado entusiasmo en redes y polémicas sobre bienestar animal.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

La agencia EFE comenzará a enviar a sus abonados a partir de este domingo una serie de temas con la guía ESPECIAL 2025, en el que se destacarán los principales asuntos, noticias, protagonistas y acontecimientos que tuvieron mayor relevancia a lo largo del año.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Roma.- ITALIA POLÍTICA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, clausura la convención anual, ‘Atreju’, organizada por su partido, el ultraderechista Hermanos de Italia (FdI). (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Ciudad del Vaticano.- JUBILEO DETENIDOS.- El papa celebra la misa en ocasión del Jubileo de los Detenidos en la basílica de San Pedro (Texto) (Foto)

Madrid.- ESPAÑA NAVIDAD.- Árboles de Navidad gigantes, figuras de belén monumentales y millones de bombillas deslumbran a los viandantes que pasean estos días por alguna de las ciudades españolas que se han enzarzado en una peculiar competición por conseguir la decoración navideña más espectacular y atraer el llamado ‘turismo de luces’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

18:00h.- Sao Paulo.- BRASIL PROTESTA.- Movimientos sociales protestan en São Paulo contra un proyecto de ley que avanza en el Congreso que, de aprobarse, reduciría la pena del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos venezolanos instalan una mesa navideña simbólica con los nombres de todos estos detenidos y exigen su liberación. Plaza Bolívar de Chacao.

O.Medio y África

Abuya.- CEDEAO CUMBRE.- La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) celebra su 68ª Sesión Ordinaria de la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno, en un contexto político convulso tras el reciente golpe de Estado en Guinea Bisáu y la intentona golpista en Benín de hace una semana. (Texto)

Asia

Nueva Delhi.- INDIA MESSI.- El jugador argentino Lionel Messi visita la india en una gira de tres días que incluirá partidos de exhibición y encuentros con aficionados en Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, así como una reunión prevista con el primer ministro indio, Narendra Modi.

Hong Kong.- HONG KONG JUICIO.- El magnate mediático hongkonés Jimmy Lai conocerá el próximo lunes la sentencia de un proceso por seguridad nacional que podría llevarlo a cadena perpetua, un juicio con posibles repercusiones en las ya frágiles relaciones de China con Washington y Londres y que se ha convertido en emblema del pulso entre control político y libertad de expresión en la excolonia británica. (Texto)

Pekín.- CHINA CINE.- Con Zootrópolis 2 arrasando en la taquilla china y rompiendo récords de recaudación, algunas salas del país asiático se han convertido estos días en un pequeño Zootrópolis real: pases donde los espectadores entran con sus perros a ver la película, un fenómeno que ha desatado entusiasmo en redes y polémicas sobre bienestar animal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:30h.- Pekín.- CHINA ESPAÑA.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible español, Óscar Puente, pone fin a su visita a China y regresa a España.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245