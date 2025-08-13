The Swiss voice in the world since 1935

Dominicanos viajarán mañana a Bahamas para competición de atletismo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Santo Domingo, 13 ago (EFE).- Atletas dominicanos, entre ellos el medallista olímpico Alexander Ogando, viajarán mañana a las Bahamas para competir en un torneo que otorga boletos para el Campeonato Mundial de Atletismo, que se celebrará del 13 al 23 de septiembre en Japón.

Ogando, quien compite en los 400 metros, hará el viaje junto a la campeona nacional en los 100 metros, Liranyi Alonso, quienes están clasificados al Mundial, pero que aprovecharán la competición para mejorar sus condiciones físicas, informó este miércoles la Federación Dominicana de Atletismo (FDAA) en una nota.

También competirá en Bahamas Frankelo Pérez, en 100 metros; Melvin Marcelino y José González, en 200 metros; Erick Sánchez y Ángel Moronta, en 400 metros y Juander Santos, en 400 con vallas, precisó la información.

Hasta el momento han clasificado al Campeonato Mundial, la defensora de la corona en los 400 metros Marileidy Paulino, Alexander Ogando, Lidio Félix y Liranyi Alonzo.

Otros atletas que harán el viaje son la medallista olímpica Anabel Medina y Erick Sánchez, en los 400 metros, Rosa Angélica Santana y Franklin Pérez en impulso de bala.EFE

rsl

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR