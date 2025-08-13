Dominicanos viajarán mañana a Bahamas para competición de atletismo

Santo Domingo, 13 ago (EFE).- Atletas dominicanos, entre ellos el medallista olímpico Alexander Ogando, viajarán mañana a las Bahamas para competir en un torneo que otorga boletos para el Campeonato Mundial de Atletismo, que se celebrará del 13 al 23 de septiembre en Japón.

Ogando, quien compite en los 400 metros, hará el viaje junto a la campeona nacional en los 100 metros, Liranyi Alonso, quienes están clasificados al Mundial, pero que aprovecharán la competición para mejorar sus condiciones físicas, informó este miércoles la Federación Dominicana de Atletismo (FDAA) en una nota.

También competirá en Bahamas Frankelo Pérez, en 100 metros; Melvin Marcelino y José González, en 200 metros; Erick Sánchez y Ángel Moronta, en 400 metros y Juander Santos, en 400 con vallas, precisó la información.

Hasta el momento han clasificado al Campeonato Mundial, la defensora de la corona en los 400 metros Marileidy Paulino, Alexander Ogando, Lidio Félix y Liranyi Alonzo.

Otros atletas que harán el viaje son la medallista olímpica Anabel Medina y Erick Sánchez, en los 400 metros, Rosa Angélica Santana y Franklin Pérez en impulso de bala.EFE

