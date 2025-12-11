Donan 61 obras de Henri Matisse al Museo de Arte Moderno de París tras haberlas exhibido

2 minutos

París, 11 dic (EFE).- El Museo del Arte Moderno de París informó este jueves de que la esposa de un nieto del artista francés Henri Matisse (1869-1954), Barbara Dauphin Duthuit, donó 61 obras suyas que se habían expuesto temporalmente esa institución.

La donación se produjo el pasado otoño, tras finalizar la exposición «Matisse y Margarita. La mirada de un padre», que reunía 61 obras de Matisse principalmente centradas en su hija entre el 4 de abril y el 24 de agosto de 2025.

Para el director del Museo de Arte Moderno de París, Fabrice Hergott, «este gesto extraordinariamente generoso atestigua el fuerte compromiso de madame Duthuit» con la conservación del arte, que en 2013 ya ofreció al Centro Pompidou el cuadro «Margarita con gato negro».

Desde el museo confirmaron a EFE que, «sin duda», se trata de «la donación más grande de la obra de Henri Matisse» jamás recibida por esta institución, que ha cuadruplicado en número las ya expuestas en su colección.

Afirmaron, además, que el donativo se recibió con «una gran sorpresa y una gran alegría», puesto que la totalidad de la exposición temporal pasará a formar parte de la colección permanente del museo, que ya atesoraba una veintena de ejemplares con su firma, incluidas dos versiones monumentales de «La Danza», uno de sus cuadros más conocidos.

El conjunto de obras donadas incluye 28 dibujos, una escultura del perfil de Margarita, 8 aguafuertes, 6 litografías, 5 carteles originales, 6 libros ilustrados y 7 cuadros, entre ellos un retrato de Claude Duthuit, marido de la donante e hijo único de Margarita.

Los casi 30 dibujos del artista «se expondrán en la sala Matisse» del museo, mientras que los cuadros pasarán a formar parte de su «colección permanente».

Henri Matisse es uno de los máximos exponentes del vanguardismo fovista, corriente artística desarrollada en Francia a inicios del siglo XX, y que destacó por su uso predominante del color, enmarcado en las tendencias expresionistas y rompedoras de la época.EFE

