Dos cascos azules heridos en un ataque de una milicia contra la ONU en R. Centroafricana

Nairobi, 16 dic (EFE).- Dos cascos azules resultaron heridos en la República Centroafricana en un ataque contra un convoy de la ONU ocurrido este lunes, presuntamente perpetrado por la milicia Azandé Ani Kpi Gbé (AAKG), informó la misión de paz de las Naciones Unidas en el país (Minusca).

En un comunicado, la jefa de la Minusca, Valentine Rugwabiza, expresó su “enérgica condena” al ataque y precisó que los cascos azules heridos fueron evacuados a Bangui, capital del país.

Rugwabiza reafirmó que “estos ataques cobardes contra el personal de mantenimiento de la paz de la Misión no socavarán en modo alguno la determinación de la Minusca de ejecutar su mandato al servicio de la paz y la estabilidad en la República Centroafricana”.

El ataque sucedió a unos 22 kilómetros de la localidad de Zemio, sobre la carretera Zemio-Mboki, en la prefectura de Haut-Mbomou, situada en el sureste de la RCA, una región fronteriza con Sudán del Sur y la República Democrática del Congo (RDC).

La jefa de la Minusca expresó «su profunda preocupación por este nuevo ataque contra cascos azules» en el país y recordó que esas acciones «pueden constituir crímenes de guerra según el derecho internacional”.

Además, instó a las autoridades centroafricanas a que “no escatimen esfuerzos para identificar a los autores de estos actos y llevarlos rápidamente ante la justicia”, concluyó el documento, emitido a última hora del lunes.

La AAKG es una milicia de carácter étnico que opera en la prefectura de Haut-Mbomou y surgió en 2023 como grupo de autodefensa para defender a la población local de origen azandé del grupo rebelde Unión por la Paz en la República Centroafricana (UPC).

El país sufre violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka (‘alianza’ en sango)- tomó Bangui y derrocó al expresidente François Bozizé, tras diez años de gobierno (2003-2013), lo que supuso el comienzo de una guerra civil.

El ataque se produjo a trece días de las elecciones generales, previstas para el 28 de diciembre. EFE

