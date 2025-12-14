Dos detenidos tras unos disparos en una conocida playa de Sídney

La policía australiana anunció la detención de dos personas tras los informes de múltiples disparos el domingo en la famosa playa Bondi Beach de Sídney y pidió al público que buscara refugio.

«La policía está respondiendo a un incidente en curso en Bondi Beach y exhorta al público a EVITAR la zona. Cualquier persona presente en el lugar debe buscar refugio», indicó la policía de Nueva Gales del Sur en un comunicado en redes sociales.

También anunció que dos personas habían sido detenidas y advirtió de que la operación está «en curso», instando a la población a obedecer las instrucciones de la policía y no cruzar las líneas de seguridad.

Según el Sydney Morning Herald, uno de los presuntos tiradores fue abatido por la policía, mientras que el otro fue detenido.

Bondi Beach, en el este de Sídney, es la playa más famosa de Australia y atrae a gran cantidad de surfistas, bañistas y turistas, especialmente los fines de semana.

