The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Dos heridos leves tras el descarrilamiento de un tren en Portugal por el mal tiempo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 9 dic (EFE).- Dos personas resultaron heridas leves este martes después de que un tren descarrilara en Portugal debido a un desprendimiento de tierra provocado por el mal tiempo en la localidad de Malveira, dentro del distrito de Lisboa.

Los heridos son el maquinista y el revisor del tren, que fue trasladado al hospital con heridas leves, confirmó a EFE una fuente de los bomberos voluntarios de Malveira.

El accidente se produjo sobre las 15.05 hora local (misma hora GMT) y se trasladaron hasta el lugar 11 bomberos y dos efectivos de la Guardia Nacional Republicana (GNR).

La línea del Oeste, que une la estación de Agualva-Cacém, en la línea de Sintra, con la estación de Figueira da Foz, sigue cortada debido a que uno de los vagones del tren se salió de la vía, dijo la fuente.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) alertó este martes de fuertes lluvias, que pueden llegar a convertirse en tormentas en algunas partes de país, oleaje y viento por la depresión Bram en Portugal continental. EFE

lmg/ssa/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR