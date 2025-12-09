Dos heridos leves tras el descarrilamiento de un tren en Portugal por el mal tiempo

Lisboa, 9 dic (EFE).- Dos personas resultaron heridas leves este martes después de que un tren descarrilara en Portugal debido a un desprendimiento de tierra provocado por el mal tiempo en la localidad de Malveira, dentro del distrito de Lisboa.

Los heridos son el maquinista y el revisor del tren, que fue trasladado al hospital con heridas leves, confirmó a EFE una fuente de los bomberos voluntarios de Malveira.

El accidente se produjo sobre las 15.05 hora local (misma hora GMT) y se trasladaron hasta el lugar 11 bomberos y dos efectivos de la Guardia Nacional Republicana (GNR).

La línea del Oeste, que une la estación de Agualva-Cacém, en la línea de Sintra, con la estación de Figueira da Foz, sigue cortada debido a que uno de los vagones del tren se salió de la vía, dijo la fuente.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) alertó este martes de fuertes lluvias, que pueden llegar a convertirse en tormentas en algunas partes de país, oleaje y viento por la depresión Bram en Portugal continental. EFE

