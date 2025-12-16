Dos menores en Lima son los primeros casos de influenza A H3N2 en Perú

Lima, 15 dic (EFE).- Dos menores que viven en Lima son los primeros casos de influenza A H3N2 subclado K en Perú, razón por la cual se han activado todos los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo para evitar la propagación del virus, según informaron hoy representantes del Ministerio de Salud en rueda de prensa.

El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, confirmó que los dos primeros casos en el país suramericano de la influenza estacional son dos menores que viven en la capital de Perú, donde reside un tercio de la población total, un día después de que el ministerio declaró la alerta epidemiológica como medida preventiva.

En tanto, el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), César Munayco, recordó que este nuevo subclado se originó en Estados Unidos y Australia, y que se ha extendido a otros 32 países.EFE

