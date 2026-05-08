Dos mexicanos son acusados por abuso de menores, tras investigación liderada por Australia

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Ciudad de México, 8 may (EFE).- Dos hombres de nacionalidad mexicana fueron imputados por delitos de abuso infantil, mientras que «múltiples» víctimas menores de edad están en proceso de identificación para su resguardo, gracias a una investigación en el país norteamericano liderada por la inteligencia australiana, informó este viernes la Fiscalía General de la República (FGR).

En un comunicado conjunto entre autoridades mexicanas e instituciones policiales de Australia, se anunció que dos hombres -de 38 y 31 años- se enfrentan a un juicio por presunto abuso de menores, en un proceso en el que no se descarta que se identifiquen más víctimas menores de edad.

Se trata de dos casos separados, pero similares, en los que el Servicio de Policía de Queensland, liderado por la Policía Federal Australiana (AFP en inglés), proporcionó «inteligencia detallada sobre dos casos separados» a personal de enlace del mismo cuerpo en México.

Esta información fue compartida con autoridades mexicanas, que obtuvieron órdenes de detención, tras comprobar la veracidad de los hechos.

La nota da cuenta de que el miércoles pasado fue detenido el primer individuo, de 38 años, por investigadores de la Secretaría de Seguridad y agentes de la Marina en su domicilio del estado mexicano de Yucatán (este).

«Las autoridades mexicanas señalan que el individuo probablemente ofrecía entrenamientos de fútbol como medio para enganchar y someter a personas menores de edad, a quienes posteriormente habría abusado sexualmente y grabado durante la comisión de los delitos. Posiblemente, después vendía en línea los videos e imágenes del abuso», precisó la nota informativa conjunta, en la que no se precisó el número total de víctimas.

A este detenido se le acusa de haber explotado sexualmente a menores de edad durante aproximadamente una década, por lo que se enfrenta a cargos por trata de personas agravado, dada la edad de las víctimas.

Los investigadores están en el proceso de identificación de múltiples víctimas y continúan analizando dispositivos electrónicos asegurados durante la ejecución de las órdenes judiciales, en busca de posibles nuevos casos.

Esta captura se produce semanas después de que, en Nayarit (oeste), fuera arrestado otro adulto, de 31 años, acusado por hechos parecidos.

«Una persona menor de edad ha sido puesta a salvo, y las investigaciones continúan respecto de otras posibles víctimas. El hombre ha sido formalmente vinculado a un proceso por delitos sexuales cometidos en contra de personas menores de edad, y no se descarta la formulación de cargos adicionales», afirmaron los investigadores.

«Probablemente ciudadanos australianos se encontrarían entre las personas que obtuvieron parte del material ilícito», se añadió en el comunicado.

Ante esta investigación conjunta, el comandante de Operaciones Globales para las Américas de la AFP, Andrew Donoghue, puso en valor los «esfuerzos» de México para detener a los presuntos agresores.

«Los depredadores infantiles no reconocen fronteras, pero tampoco las fuerzas del orden. Continuarán trabajando juntas para proteger a los niños, sin importar en qué parte del mundo se encuentren (…) Queremos enviar un mensaje claro a los agresores australianos que tienen acceso a material de abuso infantil, o creen que pueden explotar a menores de manera remota en México u otros países de América Latina», sentenció. EFE

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