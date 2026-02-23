Dos muertos en un ataque aéreo ruso contra Odesa

Kiev, 23 feb (EFE).- Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas en un nuevo ataque ruso con drones contra la región de Odesa del sur de Ucrania, según informó en su cuenta de Telegram, el gobernador de la región, Oleg Kiper.

Según explicó Kiper, los objetivos del ataque fueron infraestructuras industriales, energéticas y civiles.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó contra el conjunto de Ucrania durante la pasada noche 126 drones de larga distancia y un misil balístico.

Del total de los drones, 105 fueron neutralizados por las defensas aéreas de Ucrania sobre varias regiones del sur, el norte y el este del país.

El misil balístico y otros 20 drones impactaron en once localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones interceptados en otra localización.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que la Fuerza Aérea publicó el parte. EFE

