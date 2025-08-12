Dos muertos y siete heridos en el este ucraniano durante ataques nocturnos rusos

Berlín, 12 ago (EFE).- Las autoridades ucranianas informaron de la muerte de dos civiles por un ataque ruso registrado en la noche del lunes a este martes en la ciudad de Bilozerske, en la región oriental ucraniana de Donetsk, donde también resultaron heridas siete personas.

Según informó la Fiscalía Regional de Donetsk a través de la red social ‘Facebook’, en esa ciudad las fuerzas invasoras rusas lanzaron un ataque en el que un misil impactó en un edificio residencial, lo que causó heridas mortales a un hombre de 43 años y a una mujer de 34.

El ataque ruso, que tuvo lugar a las 19.30 GMT, también dejó heridos a tres hombres, otras tantas mujeres y a un chico de 16 años, además de destruir ocho bloques de apartamentos y seis automóviles.

«Las víctimas fueron diagnosticadas con lesiones por explosión y traumatismos craneoencefálicos, conmociones cerebrales, heridas por metralla, cortes, hematomas y contusiones», según el comunicado de la fiscalía regional, que calificó de «cínico ataque» los bombardeos sufridos en Bilozerske.

La fiscalía también informó de que ha lanzando una investigación preliminar sobre lo ocurrido, considerado «delito militar».

En la noche del lunes a este martes, según informó la Fuerza Aérea a través de Telegram, Rusia atacó con 48 drones y cuatro misiles las regiones ucranianas de Donetsk, Sumi y Chernígiv.

Un total de 36 drones rusos fueron derribados, pero se registraron varios impactos de doce drones y tres misiles en siete lugares. EFE

