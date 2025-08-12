The Swiss voice in the world since 1935

Dos muertos y siete heridos en el este ucraniano durante ataques nocturnos rusos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

(Actualiza información y corrige número de heridos en primer párrafo, son siete)

Berlín, 12 ago (EFE).- Las autoridades ucranianas informaron de la muerte de dos civiles por un ataque ruso registrado en la noche del lunes a este martes en la ciudad de Bilozerske, en la región oriental ucraniana de Donetsk, donde también resultaron heridas siete personas.

Según informó la Fiscalía Regional de Donetsk a través de la red social ‘Facebook’, en esa ciudad las fuerzas invasoras rusas lanzaron un ataque en el que un misil impactó en un edificio residencial, lo que causó heridas mortales a un hombre de 43 años y a una mujer de 34.

El ataque ruso, que tuvo lugar a las 19.30 GMT, también dejó heridos a tres hombres, otras tantas mujeres y a un chico de 16 años, además de destruir ocho bloques de apartamentos y seis automóviles.

«Las víctimas fueron diagnosticadas con lesiones por explosión y traumatismos craneoencefálicos, conmociones cerebrales, heridas por metralla, cortes, hematomas y contusiones», según el comunicado de la fiscalía regional, que calificó de «cínico ataque» los bombardeos sufridos en Bilozerske.

La fiscalía también informó de que ha lanzando una investigación preliminar sobre lo ocurrido, considerado «delito militar».

En la noche del lunes a este martes, según informó la Fuerza Aérea a través de Telegram, Rusia atacó con 48 drones y cuatro misiles las regiones ucranianas de Donetsk, Sumi y Chernígiv.

Un total de 36 drones rusos fueron derribados, pero se registraron varios impactos de doce drones y tres misiles en siete lugares. EFE

smm/rz/alf/ah

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR