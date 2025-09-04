Dos personas mueren en una comunidad indígena de Canadá tras un apuñalamiento masivo

(Actualiza con el nombre del sospechoso y otros detalles)

Toronto (Canadá), 4 sep (EFE).- Dos personas murieron en una comunidad indígena del oeste de Canadá tras un apuñalamiento masivo que dejó en total ocho víctimas, informó este jueves la Policía Montada de Canadá.

La Policía señaló que una de las víctimas del ataque, una mujer de 18 años, murió por las heridas recibidas. El presunto autor del apuñalamiento, Tyrone Simard, de 26 años, y hermano de la fallecida, murió posteriormente tras estrellar su automóvil con un vehículo policial.

Una agente de policía resultó con heridas graves por el impacto con el vehículo conducido por Simard. Otras cinco personas de la comunidad fueron apuñaladas por el sospechoso y tuvieron que ser hospitalizadas.

Medios locales informaron que las primeras noticias sobre el ataque en la comunidad de Hollow Water, a unos 200 kilómetros al noroeste de la ciudad de Winnipeg, se conocieron a las 4.00 hora local (9.00 GMT) y que dos horas después la Policía Montada fue notificada de un ataque con arma blanca.

Cuando la Policía llegó a la comunidad, encontró a varias víctimas con heridas de arma blanca en dos lugares distintos.

La Policía señaló en un comunicado que sus agentes están «recopilando información para determinar exactamente lo ocurrido esta mañana».

«Nuestras sinceras condolencias a todos en la comunidad de Hollow Water y a cada uno que haya sido afectado por este acto de violencia sin sentido», añadió la Policía Montada de Canadá.

El ataque en Hollow Water se produce exactamente tres años después de que el 4 de septiembre de 2022 un individuo matase a puñaladas a 10 personas en una comunidad indígena de la provincia de Saskatchewan, también en el oeste de Canadá.

El autor de ese ataque en el que también resultaron heridas otras 18 personas, Myles Sanderson, murió el 7 de septiembre poco después de ser capturado por la Policía cuando intentaba huir del cerco policial. EFE

