Dos personas muertas y varios heridos graves por tiroteo en universidad de EEUU

Un tiroteo el sábado en el campus de la Universidad de Brown, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, dejó dos muertos y nueve heridos, informaron las autoridades.

Ocho de los nueve heridos se encuentran en estado grave pero estable, declaró en conferencia de prensa el alcalde de Providence, en Rhode Island (noreste), Brett Smiley.

La novena persona que «recibió fragmentos del tiroteo» fue llevada más tarde al hospital, dijeron las autoridades.

Diez de las 11 víctimas eran estudiantes, dijo la presidenta de la Universidad Brown, Christina Paxson, en una sesión informativa en la noche.

«Es, por desgracia, un día como el que la ciudad de Providence y el estado de Rhode Island rezaban para que nunca llegara», lamentó Smiley en referencia a las tragedias recurrentes provocadas por las armas de fuego en todo Estados Unidos.

En una segunda rueda de prensa por la noche, el alcalde precisó que el atacante aún no había sido detenido y que se desplegaron más de 400 miembros de las fuerzas del orden.

Los funcionarios de la universidad recalcaron que el campus seguía confinado mientras se acercaba la medianoche.

El ataque ocurrió en el edificio Barus and Holley, sede de los departamentos de ingeniería y física, donde se realizaban varios exámenes en ese momento.

«Estamos utilizando todos los recursos posibles para encontrar a este sospechoso. La orden de refugiarse sigue vigente y exhorto a las personas a que la tomen muy en serio. Por favor, no vengan al área», declaró más temprano el subjefe de policía Timothy O’Hara.

La Universidad de Brown reportó a las 16H22 locales (21H22 GMT) la presencia de un «atacante activo».

«Cierren las puertas, silencien sus teléfonos y permanezcan ocultos hasta nueva orden», decía la alerta inicial de emergencia.

La policía y los equipos de socorro se agolparon en el lugar, y la cadena local WPRI informó que había ropa y sangre en la acera.

-Rezar por las víctimas-

La policía publicó un video en el que el presunto autor de los hechos sale del edificio, vestido con ropa oscura.

Testigos señalaron que también llevaba «una máscara de camuflaje gris», precisó O’Hara, quien pidió a los testigos que aporten cualquier información útil para la investigación.

El sospechoso fue visto por última vez saliendo del edificio y no se ha hallado ningún arma, dijeron las autoridades.

El presidente Donald Trump dijo en su red social Truth Social que fue informado del tiroteo y que el FBI se encontraba en el lugar.

«Qué cosa tan terrible», escribió. «Todo lo que podemos hacer ahora mismo es rezar por las víctimas».

La prestigiosa universidad de la Ivy League está ubicada en Providence, cerca de Boston y tiene alrededor de 11.000 estudiantes.

-Armas de fuego en EEUU-

Este es el más reciente en una larga serie de ataques armados en centros educativos en Estados Unidos, país en el que los intentos de restringir el fácil acceso a las armas de fuego se enfrentan a un bloqueo político.

Con más armas de fuego en circulación que número de habitantes, Estados Unidos presenta la tasa de mortalidad por armas más alta de todos los países desarrollados.

Las matanzas son un flagelo recurrente que los sucesivos gobiernos no han logrado contener hasta ahora, ya que muchos estadounidenses siguen muy apegados al porte de armas, garantizado por la Constitución.

En 2024, más de 16.000 personas, sin contar los suicidios, murieron por arma de fuego, según la ONG Gun Violence Archive.

