Dos policías mueren en un ataque con explosivos en la ciudad colombiana de Cali

Cali (Colombia), 16 dic (EFE). – Dos policías colombianos murieron este martes tras ser atacados con explosivos cuando circulaban por una avenida de Cali, la principal ciudad del suroeste del país, informaron fuentes oficiales.

Los policías transitaban en una patrulla motorizada por el barrio Mariano Ramos de esta ciudad, capital del departamento de Valle del Cauca, para atender una supuesta emergencia cuando delincuentes activaron la carga explosiva, indicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Las víctimas fueron identificadas como los subintendentes Jorge Leandro Gómez Ochoa, de 36 años y con 15 años en la institución, y Rober Stiven Melo Londoño, de 33 años y 12 años al servicio de la Policía.

Los dos policías alcanzaron a ser socorridos y conducidos a una de las clínicas de la ciudad donde minutos después fallecieron, según la Alcaldía.

Poco después, otro artefacto hizo explosión en un barrio cercano, en un sector conocido como La Escombrera, a pocos metros de un puesto policial, sin dejar víctimas.

Los atentados fueron rechazados por distintos políticos, entre ellos el candidato presidencial de centro Sergio Fajardo, quien responsabilizó de la situación al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro.

«El gobierno del caos total es responsable por el terror y el miedo que atacan a Cali. Presidente Petro, despierte. Colombia, en todos los rincones, reclama seguridad. No más caos», dijo Fajardo en X.

El pasado 21 de agosto, un atentado contra un camión bomba en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, la base aérea de Cali, dejó siete muertos y más de 70 heridos, ataque que fue atribuido a las disidencias de las FARC.

En los atentados de hoy las autoridades investigan si fueron cometidos por las disidencias o por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que el domingo comenzó un paro armado de 72 horas en el país en protesta contra «las amenazas de intervención imperialista» y la «nueva fase del plan neocolonial» del presidente estadounidense, Donald Trump.

Desde el domingo, el ELN ha cometido varios ataques contra infraestructuras y contra la policía en distintos departamentos del país que han dejado víctimas mortales.

El más reciente fue perpetrado esta madrugada en la Vía Panamericana, entre Cali y Popayán, capital del vecino departamento del Cauca, donde hombres fuertemente armados detuvieron a los vehículos que circulaban por la zona y le prendieron fuego a un camión. EFE

