Dos sudafricanos mueren en Ucrania tras ser reclutados con ofertas laborales falsas

3 minutos

Nairobi, 26 feb (EFE).- El ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Ronald Lamola, confirmó este jueves la muerte de dos ciudadanos sudafricanos que fueron reclutados para luchar en Ucrania junto al Ejército ruso, a través de ofertas laborales fraudulentas.

Lamola explicó en rueda de prensa en Durban, ciudad costera de KwaZulu-Natal (este), que el Gobierno fue informado de las muertes durante las gestiones para asegurar el regreso de otros 17 sudafricanos que habían viajado a la zona de conflicto.

“Los que conocemos son dos de los que se nos ha informado que han muerto, pero no formaban parte de los 17. Así que eso debe quedar muy claro: no formaban parte de los 17, pero sí formaban parte de otra campaña de reclutamiento u otro fraude que los llevó allí”, declaró el ministro.

El titular de Relaciones Internacionales no detalló las circunstancias exactas de las muertes, pero señaló que ambos eran combatientes en el conflicto.

Tampoco reveló sus identidades y afirmó que se están llevando a cabo los procesos para repatriar sus restos y permitir que sus familias les den sepultura en Sudáfrica.

El ministro añadió que las autoridades sudafricanas han identificado otros casos de ciudadanos que viajaron a Rusia engañados, pero gracias a la cooperación con autoridades extranjeras la mayoría de los sudafricanos han sido retirados de las líneas del frente y se están tramitando sus regresos.

“A medida que lleguen a Sudáfrica, la ley debe seguir su curso. Todos los que estén involucrados en esta situación, en este engaño, deben rendir cuentas y debe haber consecuencias”, afirmó Lamola.

También instó a los ciudadanos a verificar cualquier oferta de empleo en el extranjero a través de las misiones diplomáticas sudafricanas, al advertir que este tipo de redes suele dirigirse a personas vulnerables en busca de trabajo.

El martes pasado, el Gobierno de Sudáfrica anunció que trabajan con Rusia para repatriar a unos 17 ciudadanos que fueron reclutados para luchar en el frente ruso, después de que los combatientes solicitasen regresar.

El ministro precisó que la mayoría de los 17 sudafricanos vinculados al proceso de reclutamiento previamente conocido ya han regresado al país, mientras que dos permanecen hospitalizados y podrán viajar cuando los médicos los declaren aptos.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022, del que este martes se cumplieron cuatro años, se ha reportado la presencia de cientos de africanos luchando en el bando ruso.

Aunque algunos lo hacen de manera voluntaria como mercenarios, otros han denunciado engaños y coacciones.

Ucrania ha revelado que ciudadanos de países como Somalia, Sierra Leona, Togo, Cuba y Sri Lanka, entre otros, están capturados en campos ucranianos, aunque la mayoría mueren o resultan gravemente heridos antes de ser tomados como prisioneros de guerra. EFE

