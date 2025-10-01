The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Economía chilena crece un 0,5 % en agosto marcada por una baja en la producción minera

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Santiago de Chile, 1 oct (EFE).- La economía chilena creció un 0,5 % en agosto comparado con el mismo periodo de 2024 y marcó su peor rendimiento desde marzo pasado, resultado influido por una baja producción en el sector minero, informó este miércoles el Banco Central.

Con estos resultados, por debajo del 1,8 % registrado en julio, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que se considera una estimación adelantada del Producto Interno Bruto (PIB) y reúne el 90 % de los bienes y servicios del país, fue menor a lo esperado por los mercados pese al crecimiento en el comercio y los servicios.

Según detalló el ente emisor, la producción de bienes cayó un 3,4 %, determinado principalmente por el retroceso de 8,6 % de la minería, en específico una menor extracción de cobre, la principal exportación del país sudamericano.

Por su parte, el comercio aumentó un 3,9 %, donde todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio minorista, seguido del mayorista.

El área de servicios, informó el Banco Central, registro un aumento de 2,4 %, resultado explicando principalmente por la educación.

La economía chilena se recuperó más rápido de lo esperado tras la pandemia, pero en 2022 se comenzó a ralentizar y cerró con un crecimiento del 2,2 %.

En contra de lo pronosticado, en 2023 Chile esquivó la contracción y el PIB cerró con un tímido crecimiento del 0,2 %.

Con las cifras de 2024, el crecimiento promedio de los tres primeros años de Gobierno del progresista Gabriel Boric es del 1,8 %.

Para este año el Banco Mundial proyecta que Chile crecerá un 2,1 %. EFE

ssb/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR