Economía de Canadá se contrajo en el último trimestre de 2025

La economía de Canadá se contrajo un 0,6% en el cuarto trimestre de 2025, para cerrar un año de crecimiento moderado en el que las exportaciones a Estados Unidos se vieron obstaculizadas por los aranceles del presidente Donald Trump.

La contracción reportada por Statistics Canada el viernes fue ligeramente peor que las previsiones de los analistas, que pronosticaron una caída del 0,2% del PIB de Canadá en comparación con el mismo período de 2024.

El organismo nacional de estadística situó el crecimiento anualizado de 2025 en un 1,7%.

«Al mirar hacia atrás a 2025, la economía parece haber navegado bastante bien el caos global y los vientos en contra internos», señaló el economista Royce Mendes, de Desjardins, en una nota.

Las políticas proteccionistas de Trump afectaron a muchos países durante 2025, especialmente en los primeros meses del año tras su regreso al cargo en enero.

