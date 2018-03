Tarradellas: “Un problema político no se resuelve en los tribunales”

Según el ‘Tages-Anzeiger’, Gabriel no dijo si volvería a España para el juicio el miércoles y anunció que emitirá un comunicado al respecto este martes.

Anna Gabriel y otros miembros de la CUP podrían enfrentar cargos penales de sedición y rebelión por participar en la organización de un referéndum sobre la independencia de Cataluña en octubre pasado, un mecanismo que no está contemplado en la Constitución española.

Anna Gabriel forma parte de los políticos que organizaron el referéndum de octubre pasado para que los catalanes se pronunciaran en las urnas sobre si querían o no separarse de España.

Abogado suizo asesora a separatista catalana 19 de febrero de 2018 - 14:52 Anna Gabriel, figura destacada del movimiento separatista catalán, quien deberá comparecer ante el Tribunal Supremo de España el próximo miércoles, prepara su caso legal con un abogado suizo especializado en derecho internacional. Gabriel se encuentra actualmente en la ciudad de Ginebra, según informó el periódico ‘Tages-Anzeiger’. La exdiputada de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) se encuentra entre los políticos catalanes que fueron llamados a comparecer ante el Tribunal Supremo en Madrid el 21 de febrero para dar testimonio. Anna Gabriel y otros miembros de la CUP podrían enfrentar cargos penales de sedición y rebelión por participar en la organización de un referéndum sobre la independencia de Cataluña en octubre pasado, un mecanismo que no está contemplado en la Constitución española. El abogado de Gabriel, Olivier Peter, confirmó que su clienta se encuentra en Ginebra, pero declinó hacer mayores comentarios. Gabriel podría solicitar asilo en Suiza, mientras que España podría solicitar su extradición como parte del acuerdo de Schengen con Suiza. Peter es un experto en casos de asilo político y extradición. Anteriormente representó a la vasca Nekane Txapartegi y logró su liberación de una prisión de Zúrich el año pasado. Según el ‘Tages-Anzeiger’, Gabriel no dijo si volvería a España para el juicio el miércoles y anunció que emitirá un comunicado al respecto este martes.