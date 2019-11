La oenegé suiza Public Eye presentó una denuncia penal contra el banco Credit Suisse, en abril pasado, por un préstamo de 1 000 millones de dólares concedido a Mozambique. Este formó parte de una serie de créditos por un total de 2 000 millones de dólares presuntamente no declarados y que habrían llegado parcialmente a los bolsillos de funcionarios corruptos. Al menos dos exbanqueros de Credit Suisse testificaron en un juicio en Estados Unidos sobre este escándalo de sobornos, según publicaron diversos medios. Pero el banco helvético, que es objeto de una demanda en Mozambique, niega haber actuado mal.

Investigaciones penales que involucran a bancos suizos Matthew Allen 28 de noviembre de 2019 - 14:05 Tras divulgarse los detalles sobre las multas que deberán pagar los exbanqueros suizos involucrados en el escándalo 1MDB de Malasia, se revelan nuevas investigaciones penales que se ciernen sobre la banca suiza. En el caso conocido como 1MDB, un grupo de bancos, entre ellos el BSI y Falcon, fueron castigados por movilizar varios miles de millones de dólares que habían sido robados al fondo soberano de Malasia. Sin embargo, los dominicales suizos Sonntagszeitung y Le Matin Dimanche descubrieron que también existieron multas -que no habían sido reveladas- para exempleados del banco suizo Coutts por la misma causa. Hay otros casos en los que aparecen involucrados bancos suizos que aún no se han resuelto: Soborno Petrobras En octubre pasado, la Ministerio Público de la Confederación (MPC) interpuso su primera acusación ante el Tribunal Penal Federal de Suizacomo parte de las investigaciones que vinculan a las brasileñas Petrobras y Odebrecht en delitos como lavado de dinero y soborno. La constructora Odebrecht está acusada de pagar sobornos por varios cientos de millones de dólares a Petrobras a través de bancos suizos. En relación con este caso, el año pasado, el banco privado PKB recibió la instrucción de entregar 1,3 millones de francos suizos provenientes de operaciones ilegales. Aún están pendientes alrededor de 60 procesos penales ante el MPC relacionados con el expediente Petrobras. Al menos dos de ellos serían contra instituciones financieras suizas. Las autoridades brasileñas, en su turno, han tomado más de 15 casos. Y por la existencia de ganancias mal habidas, Suiza ha incautado ya activos por más de 620 millones de francos suizos (alrededor de 627 millones de dólares) de los cuales 390 millones de francos suizos han sido devueltos a Brasil. Mozambique "Bonos de atún" La oenegé suiza Public Eye presentó una denuncia penal contra el banco Credit Suisse, en abril pasado, por un préstamo de 1 000 millones de dólares concedido a Mozambique. Este formó parte de una serie de créditos por un total de 2 000 millones de dólares presuntamente no declarados y que habrían llegado parcialmente a los bolsillos de funcionarios corruptos. Al menos dos exbanqueros de Credit Suisse testificaron en un juicio en Estados Unidos sobre este escándalo de sobornos, según publicaron diversos medios. Pero el banco helvético, que es objeto de una demanda en Mozambique, niega haber actuado mal. El "spygate" del Credit Suisse La policía de Zúrich investiga un caso de espionaje del que fue objeto un exejecutivo de Credit Suisse. En su momento, el director de operaciones del Credit Suisse ordenó a los servicios de seguridad del banco que vigilaran a Iqbal Khan, del área de gestión de patrimonios, para proteger los intereses del banco. Credit Suisse admite que se cometió un gran error. Pero este caso dio un giro trágico cuando el empleado del Credit Suisse que contrató a los detectives privados -en nombre del banco- decidió quitarse la vida. Información privilegiada de Raiffeisen El exdirector general del grupo bancario Raiffeisen, Pierin Vincenz, enfrenta una denuncia penal ante la fiscalía de Zúrich y el propio banco por presuntos delitos financieros. La autoridad reguladora de los mercados financieros en Suiza (FINMA) le ha declarado inapto para ocupar el cargo y las autoridades competentes han decidido que ingrese en prisión mientras prosigue la investigación. Se alega que Vincenz mezcló sus finanzas privadas con acuerdos que logró para que Raiffeisen comprara, ventajosamente, acciones de otras empresas. UBS en Francia UBS fue el primer banco suizo acusado de incitar a ciudadanos estadounidenses a evadir impuestos en el pasado, un caso que provocó el ocaso del secreto bancario, la extinción del banco privado Wegelin y varias condenas legales y acuerdos internacionales. El gigante bancario ahora enfrenta una nueva batalla legal en Francia por faltas similares y en febrero se hizo acreedor a una histórica multa por 3 700 millones de euros. UBS tomó el riesgo de apelar el veredicto, abriendo con ello la puerta para que esta disputa legal esté en marcha durante años.