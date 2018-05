Este contenido fue publicado el 28 de mayo de 2018 13:28 28 de mayo de 2018 - 13:28

Un rescatista sirio lleva un niño herido tras un ataque con bomba en el este de la ciudad de Alep.

La cámara baja del Parlamento suizo se pronuncia este lunes sobre la declaración ‘Detener los crímenes de guerra en Siria’. El director de la Fundación Suiza para la Paz, Swisspeace, Laurent Goetschel, no ve contradicción entre esa resolución y la neutralidad del país.

SRF News: ¿Cuál es el objetivo de una declaración sobre Siria en el Consejo Nacional (cámara baja)?

Laurent Goetschel: Esta declaración le da cierta visibilidad al Parlamento sobre un asunto importante de política exterior.

¿Entonces no es más que un intento parlamentario de autoperfilarse?

No analizaría las cosas de esta manera. Creo que el Parlamento también está tratando de fortalecer el apoyo al Consejo Federal (Gobierno) en esta área. Y tal vez incluso busque alentar al Consejo Federal a tomar ciertas medidas.

Laurent Goetschel es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Basilea y director de la Fundación Suiza para la Paz, Swisspeace. Sus principales áreas de investigación se centran en temas de paz y conflicto, así como en la integración europea. Fin del recuadro

De hecho, esta declaración pretende incitar al Consejo Federal a hacer más para volver a encarrilar el proceso de paz. ¿Suiza está haciendo muy poco en el caso sirio?

Actualmente es bastante difícil imaginar qué más podría hacer un país como Suiza. La Confederación está plenamente comprometida; está activa, indirectamente, en el campo humanitario brindando apoyo financiero al Comité Internacional de la Cruz Roja y a otras organizaciones no gubernamentales.

También está activa en el marco del Proceso de Ginebra, donde las Naciones Unidas trabajan desde hace años para reunir a las diversas partes en conflicto en torno a la misma mesa. Hasta ahora, todo eso ha tenido poco efecto, habida cuenta de lo que realmente está sucediendo en el terreno. Pero no creo que podamos atribuir esta situación a la falta de activismo de la política exterior suiza.



"Incluso si recae principalmente en el campo del símbolo, eso no significa que esta declaración no sea importante" Fin de la cita

La declaración está dirigida a todos los beligerantes. Sin embargo, en la Comisión, una minoría de parlamentarios temía que Suiza violara su neutralidad. ¿Qué piensa usted?

No veo ningún problema con respecto a la neutralidad de Suiza. Esta se define como una posición en un conflicto entre dos partes. Si una de las partes fuera privilegiada, no sería coherente en términos de política de neutralidad. Aquí, el Parlamento alienta a Suiza a tomar una posición sobre las cuestiones relacionadas con los crímenes de guerra, la protección de los derechos humanos y el compromiso con el proceso de paz.

Sin embargo, una parte en el conflicto es mencionada por su nombre en esta declaración: los kurdos, que deberían, según la declaración, participar en el proceso de paz. ¿Suiza no corre el riesgo de ir más allá de su deber de neutralidad?

No creo que eso afectará a otras partes. Pero uno puede preguntarse por qué se menciona a los kurdos, y no a otros actores. Me imagino que esto se debe a que los problemas de los kurdos y de Turquía también han estado presentes en la escena política suiza desde hace algún tiempo.

El Consejo Nacional rara vez utiliza el instrumento de la declaración parlamentaria. La última vez fue en 2013, cuando Suiza se vio envuelta en un diferendo fiscal con Estados Unidos. ¿Una declaración semejante ha tenido un papel más que simbólico en el pasado?

Lo simbólico juega un papel importante en la política exterior. La posición del Parlamento es una expresión del interés que tiene en asuntos importantes de la política exterior. Incluso si recae principalmente en el campo del símbolo, esto no significa que esa declaración no sea importante.



Entrevista hecha por Andrea Christen

