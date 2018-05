Para las personas no residentes que deseen abrir una cuenta en Suiza, la verificación de identidad se puede hacer por correo con copias certificadas. Se exigen cantidades mínimas de depósito.

Cuentas bancarias 17 de mayo de 2018 - 16:06 La facilidad para abrir cuentas se ha convertido en un atractivo más del sector bancario suizo, lo que es una buena noticia para sus futuros clientes. Un nuevo cliente necesita en primer lugar mostrar su identidad. Los bancos suizos están obligados a verificar la identidad solicitando una pieza de identificación emitida por el Estado. Los extranjeros que residan en Suiza tienen que mostrar también su permiso de residencia suizo y, si procede, un comprobante de empleo. Anteriormente estos documentos debían mostrarse personalmente en una sucursal bancaria, pero las normas han cambiado recientemente y ahora está permitido identificarse mediante servicio de video. Muchos bancos ofrecen en la actualidad servicio de apertura de cuenta online, en el que los contratos también se pueden firmar digitalmente mediante un certificado. Al existir numerosos proveedores compitiendo en este sector vale la pena comparar precios antes de abrir una cuenta corriente. El comparador de seguros y bancos moneyland.ch es una buena fuente de información. Algunos bancos son más restrictivos que otros cuando se trata de aceptar clientes extranjeros sin permiso B o C. En algunos lugares se les denegará la apertura de cuenta a los poseedores de permisos F, N y S. Sin embargo, PostFinance, el banco del servicio postal suizo, tiene un mandato de servicio público para proporcionar servicios bancarios a todos los residentes. Incluso, PostFinance estudiará, uno a uno, los casos de clientes que no puedan facilitar una identificación oficial estatal. Los dos grandes bancos suizos, Creditsuisse y UBS, disponen de los mejores servicios de atención al cliente en inglés, en caso de que eso constituya un elemento a tener en cuenta. De lo contrario existe una gran cantidad de bancos cantonales con buenos servicios, y los populares Raiffeisen Bank, Migros Bank y Bank Cler (antes Bank Coop) tienen cobertura nacional. Para las personas no residentes que deseen abrir una cuenta en Suiza, la verificación de identidad se puede hacer por correo con copias certificadas. Se exigen cantidades mínimas de depósito. La apertura de una cuenta en un banco suizo se hizo especialmente difícil para los ciudadanos norteamericanos que vivían en Suiza después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. multara a numerosos bancos suizos por cuestiones relacionadas con la evasión fiscal. Varios bancos suizos han puesto ahora en marcha algunas disposiciones que permiten la apertura de cuentas a los ciudadanos estadounidenses residentes en Suiza, aunque se les puede pedir documentación adicional.