(it)

"De 10 países con registros de larga data sobre la distribución de la riqueza, Suiza es el único que no ha visto una reducción significativa en la desigualdad de la distribución de esta en ningún lapso del siglo XX", dice el informe.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Suiza sigue siendo líder mundial en patrimonios 19 de octubre de 2018 - 16:00 A pesar del ligero descenso que experimentaron sus fortunas, los suizos aún disfrutan de la mayor riqueza media por adulto. Así lo revela el Informe sobre Riqueza Global del 2018 elaborado por el banco Credit Suisse. El documento, publicado esta semana, estima que la fortuna media de un suizo adulto es de 530 240 dólares (527 707 francos suizos), ligeramente por debajo del año previo cuando sumaba 537 600 dólares. Aun así, Suiza se mantiene primera en el podio, delante de Australia (411 060 dólares) y Estados Unidos (403 970 dólares). Si se mide en francos suizos, la riqueza de los hogares helvéticos ha aumentado un 39% desde el año 2000 (medida en dólares, el incremento es del 129% debido en gran medida a la apreciación del franco suizo frente al dólar estadounidense). Otro de los indicadores que ofrece el trabajo refiere que Suiza representa solo el 0,1% de la población mundial, pero tiene 1,8% de la fortuna global que acumulan el 1% de los hombres y mujeres más ricos del mundo. Al desglosar datos, el trabajo asegura que más del 60% de los adultos suizos tienen activos por más de 100 000 dólares. En términos individuales, el 11% de los residentes suizos son millonarios en dólares estadounidenses; 2 650 son personas con un patrimonio neto muy alto (más de $ 50 millones), y 980 más poseen activos por más de 100 millones de dólares. Entretelones de los dólares Los activos financieros representan el 56% de la riqueza bruta en Suiza, un dato superior al del Reino Unido, pero inferior al de países como Japón o Estados Unidos. Pero los suizos tienen uno de los niveles de deuda absoluta más elevados del mundo, con 138 810 dólares por adulto (la deuda total del país se divide entre cada uno de los suizos que hay en edad adulta). Suiza también es líder entre los países más ricos en desigualdad en la repartición de la riqueza. "De 10 países con registros de larga data sobre la distribución de la riqueza, Suiza es el único que no ha visto una reducción significativa en la desigualdad de la distribución de esta en ningún lapso del siglo XX", dice el informe. El dato es significativo cuando se analiza la mediana de la riqueza en vez del promedio de riqueza. En Suiza, la mediana de la riqueza es de 183 340 dólares por adulto, siendo desplazada por Australia (191 450 dólares). Esto significa que la élite de los más ricos es, proporcionalmente, más pequeña que en otras naciones. A nivel global, la riqueza aumentó un 4,6% durante los últimos 12 meses, para ubicarse en 317 billones de dólares. Según el documento, actualmente hay 42,2 millones de millonarios en el mundo, 2,3 millones más que hace un año. Estados Unidos es el país con más nuevos millonarios (878 000 que se incorporaron a este ‘club’ durante los últimos 12 meses), seguido de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, que ganaron 200 000 nuevos millonarios, respectivamente. En China, pese al tamaño del país y a la importancia de la economía, el número de millonarios aún es modesto (186 000 individuos).