En Suiza los movimientos provida también ganan terreno

Los movimientos contra el aborto tienen una visión ultraconservadora de la sociedad y frecuentemente están cercanos a instituciones religiosas. © Keystone / Peter Klaunzer

Suiza no escapa al auge que ha ido tomando el movimiento antiabortista. Entre los grupos de presión; los centros de ayuda al embarazo; la instalación de buzones para bebés y la promoción de descuentos de parte de las empresas de seguros médicos, las y los antiabortistas suiza-os multiplican su ingenio en la perspectiva de restringir el derecho al aborto.

Este contenido fue publicado el 18 agosto 2023 - 09:00

Katy Romy

Soy periodista residente en Berna; estoy particularmente interesada en temas sociales, pero también en política y redes sociales. Anteriormente trabajé para medios regionales, en el equipo de redacción del Journal du Jura y de Radio Jura bernois.

«Los movimientos antiaborto se modernizaron, profesionalizaron y politizaron”, explica Neil Datta, secretaria general del Foro Parlamentario Europeo sobre Población y DesarrolloEnlace externo, red independiente de grupos parlamentarios del continente que actúa a favor del mejoramiento de la salud y de los derechos relativos a la sexualidad y la procreación.

Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara el 24 de junio de este año el derecho federal al abortoEnlace externo, Neil Datta observa con preocupación el auge que ganan, también en Europa, los movimientos provida. "Durante la última década, aumentaron los intentos de restringir el derecho al aborto en Portugal, España, Lituania, Eslovaquia, Polonia, Austria, Finlandia e incluso Suecia", afirma.

Suiza no escapa a este fenómeno. Si bien son pocos los sectores que se manifiestan claramente contra el aborto, las organizaciones que se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) dan muestras de creatividad para difundir sus ideas.

Cabildeo en el Parlamento

En el ámbito político, las reivindicaciones antiaborto cuentan con el apoyo de una parte de la Unión Democrática del Centro (UDC / derecha conservadora). Las y los representantes electos del mayor partido del país presentan regularmente intervenciones parlamentarias o lanzan iniciativas populares destinadas a limitar las IVE.

Si bien hasta ahora estas proposiciones fueron rechazadas, dos representantes de la UDC retomaron la iniciativa en diciembre pasado. Lanzaron dos iniciativas populares Enlace externo que promueven la restricción del acceso al aborto. Hasta el 21 de junio de 2023 tienen tiempo legal para recolectar las 100 000 firmas necesarias para que el tema se decida en las urnas a través de una votación popular.

El primer textoEnlace externo, que tiene por título «la noche es un buen momento”, fue presentado por la diputada bernesa Andrea Geissbühler. Propone introducir un plazo de reflexión de un día antes de toda IVE, con el objetivo de “proteger las mujeres contra los abortos que hubieran sido decididos precipitadamente”. ElEnlace externo segundo, promovido por la diputada Yvette Estermann, de Lucerna, se opone a los “abortos tardíos”. Exige que se prohíba realizar un aborto a partir del momento en que "el niño pueda respirar fuera del útero, incluyendo para ello el apoyo eventual de cuidados intensivos".

La diputada de la UDC Andrea Geissbühler en 2011, cuando una iniciativa popular federal para suprimir el reembolso de los costos del aborto por parte de las compañías de seguros médicos fue rechazada por casi el 70%. Keystone / Samuel Truempy

Aunque las dos parlamentarias insisten en que sus iniciativas no pretenden prohibir el aborto, se ubican cerca de los movimientos provida, de los cuales retoman sus argumentos. Andrea Geissbühler Enlace externo forma parte del comité de dirección de la asociación suiza Pro LifeEnlace externo, que se opone claramente a la IVE. Esta organización, por otra parte, no duda en comparar el aborto con un asesinato. “Si estas iniciativas pueden salvar vidas, vale la pena”, afirma a swissinfo.ch.



Las dos diputadas de la derecha conservadora son portavoces de las iniciativas, aunque no hayan sido las autoras formales de dichas propuestas. Las sostienen grupos radicalmente opuestos al aborto. «Las iniciativas fueron concebidas por diferentes organizaciones, las cuales nos contactaron para proponernos que presidamos el comité de iniciativa», explica Andrea Geissbühler.

Militantes con relaciones internacionales

Yvette Estermann y Andrea Geissbühler no develan el nombre de esas organizaciones que las apoyan. Sin embargo, las firmas recolectadas en favor de los textos son enviadas directamente a una de éstas, la asociación Mamma Enlace externo. Su presidente, Dominik Müggler, de Basilea, es un ferviente opositor a la IVE y ya había luchado en 2002, sin éxito, contra la descriminalización del aborto en Suiza. Müggler forma parte de los dos comités de las iniciativas.

El objetivo de Dominik Müggler va mucho más allá de las restricciones que proponen esos textos. En una respuesta por escrito a swissinfo.ch, afirma: “Tarde o temprano, el futuro prescindirá del aborto, no porque se prohíba, sino porque la humanidad se convencerá de que es diametralmente opuesto a la dignidad humana". "El aborto no es una interrupción del embarazo, sino el asesinato de un hijo” se puede leer en el sitio WEB de su asociación. Enlace externo

Müggler es un militante muy activo y con amplios contactos. Participa en los congresos y manifestaciones contra el aborto en el extranjero y se inspira de organizaciones internacionales. En una foto Enlace externo, se le ve, por ejemplo, en una «marcha por la vida” (manifestación contra la IVE que se realiza en diferentes países), en 2019 en Washington. En 2020, inspirándose de una organización estadounidense, participó en la creación de la asociación hope21 Enlace externo, que milita contra las IVE de los fetos que sufren de trisomía 21.

En 2021 tuvo lugar la undécima edición de la «marcha por la vida» en Oerlikon (Zúrich). Keystone / Ennio Leanza

Los controversiales buzones para bebés

Dominik Müggler es uno de los principales promotores de los «buzones para depositar bebés». Lo hace a través de su fundación Ayuda Suiza para la Madre y el Niño (ASME, según sus siglas en francés)Enlace externo.

Müggler instaló en 2001, en Einsiedeln, cantón de Schwyz, el primer buzón, dispositivo que permite a las madres desesperadas abandonar a su bebé en un compartimento de un hospital, accesible desde el exterior. En la actualidad, la fundación paga los gastos de siete de los ocho buzones de este tipo que hay en el país. Además, asume los costos de instalación y los gastos relacionados con el cuidado del bebé.



Si a primera vista este concepto es seductor, los buzones para bebés suscitan controversias. Ya en 2015, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas había recomendado Enlace externoa Suiza que los prohibiera, ya que conspiran contra el derecho de todo ser humano de conocer sus orígenes.

También SALUD SEXUAL Suiza, plataforma que reúne todos los centros de salud sexual, critica este dispositivo. No solo porque está gestionado por los adversarios del aborto, sino también porque conlleva riesgos para la madre y su hijo. “La ideología es puramente provida: lo importante [para ellos] es que nazcan los bebés. La mujer, no cuenta para nada» subraya Barbara Berger, directora de la plataforma.



Como alternativa, dicha organización recomienda el parto confidencial, que ya es posible realizarlo en 18 cantones. Le permite a una mujer identificada con un seudónimo dar a luz en un hospital en lugar de hacerlo sola, en secreto. Esto mantiene la confidencialidad y garantiza una atención médica adecuada para la mujer y el niño, además de preservar sus derechos.

Centro de ayuda y de consejos

La ASME se presenta como “un centro de ayuda y consejos a las mujeres que atraviesan dificultades durante un embarazo o un parto”. En su sitio InternetEnlace externo, la Fundación transmite argumentos antiabortistas, así como abundante información sobre los supuestos peligros físicos y psicológicos de la IVE.

En la práctica, el aborto es uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes. En los países en los que es legal suele ser seguro y las complicaciones son escasas, según el manual del MSD. Además, muchos estudios científicos afirman que el aborto no causa daños psicológicos. El estigma del aborto y el tabú que lo rodea pueden causar más sufrimiento que el propio aborto, subraya SALUD SEXUAL Suiza.



«Las organizaciones antiaborto difunden información falsa para disuadir a las mujeres que quieren abortar. Intentan aprovecharse de una situación de desamparo, lo cual es chocante", comenta Barbara Berger.

Descuentos en los seguros médicos

La ASME no es la única organización provida que utiliza métodos discutibles en Suiza. Otras ofrecen beneficios a las mujeres que no abortan. Es el caso de la asociación Pro Life, fundada en 1989 y que cuenta con cerca de 70 000 miembros a nivel nacional.

La asociación negocia los contratos con Helsana, una de las empresas de seguros médicos. Concede descuentos en las primas de los seguros complementarios a las clientas que firman una carta de renuncia al aborto. Sin embargo, esta carta no tiene valor legal, ya que el aborto, por ley, debe ser reembolsado en el marco del seguro obligatorio. En cuanto a Helsana, en un artículo del diario ArcInfo, afirma que no tiene "ninguna relación particular" con Pro Life y que ha concluido "un contrato colectivo con la asociación de acuerdo con la práctica del sector".

Este proceso ha suscitado muy diversas críticas, en particular de parte de la senadora Lisa Mazzone, de los Verdes, autora de una interpelación sobre el tema. Aunque reconoce que esta práctica "puede considerarse problemática", el Gobierno considera, sin embargo, que "no se restringe el derecho de los asegurados a recibir las prestaciones previstas por la ley sobre el seguro de enfermedad”.

Red internacional

Los grupos antiabortistas suizos no trabajan de forma aislada. "Forman parte de una red internacional bien conectada que está en contra del aborto, de los derechos de los LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero) y de la educación sexual", afirma Barbara Berger. Queda en evidencia sus contactos internacionales, por ejemplo, cuando utilizan las mismas frases tomadas de los argumentos de las asociaciones provida del extranjero cuando presentan mociones parlamentarias sobre el tema.

Neil Datta introduce una observación similar. Estima que, en Europa, estos movimientos que comparten una visión ultraconservadora de la sociedad aumentaron su peso y comenzaron a organizarse en 2013, como reacción a la introducción del matrimonio para toda-os en Francia y el Reino Unido. "Empezaron a reunirse e intercambiar ideas, sobre todo a través de una red llamada Agenda Europa o Congreso Mundial de Familias", afirma.

Las personas contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo también se oponen a los derechos LGBT, como esta mujer que lleva un cartel contra el matrimonio para todos en la "Marcha por la Vida". Keystone / Ennio Leanza

Estas organizaciones se modernizaron y esta puede ser la clave de su éxito, ya que han recibido más apoyo financiero, como lo demuestra un estudio del Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Reproductivos. "Entre 2009 y 2018 se cuadriplicó la cantidad de dinero invertida en estos movimientos, alcanzando los 700 millones de dólares", afirma Neil Datta, autora del informe.

Estos fondos proceden de 54 organizaciones (ONG, fundaciones, organizaciones religiosas y partidos políticos). "Hay tres fuentes geográficas principales: Estados Unidos, la Federación Rusa y, sobre todo, la propia Europa", explica la experta.

A pesar de su activismo en Suiza, como en la mayoría de los países europeos, estos movimientos siguen siendo minoritarios. "Sin embargo, están presentes y solamente esperan la oportunidad adecuada, y el panorama político favorable, para hacer avanzar sus ideas. Además, hemos comprobado que muchos países tienen una escasa protección legal del aborto", advierte Neil Datta. En este contexto, el gobierno conservador polaco consiguió en 2021 la prohibición casi total del aborto, que ahora únicamente se permite en caso de violación o peligro para la vida de la mujer.

"En Europa, el movimiento provida lleva quince años de retraso con respecto a Estados Unidos, pero ya está en marcha un proceso similar", concluye Neil Datta.

Editado por Samuel Jaberg y Virginie Mangin

Adaptado del francés por Sergio Ferrari

