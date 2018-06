Las autoridades dijeron que no se debió evacuar a ningún pasajero de las góndolas ya que estas se encontraban atracadas en las estaciones cuando ocurrió el incidente, cuyo costo ha sido estimado en unos 200 000 francos.

Turistas evacuados de cima suiza con helicóptero 06 de junio de 2018 - 10:19 Más de 130 personas fueron evacuadas en helicóptero del Titilis, una popular cima de los Alpes suizos, merced a un problema técnico con un teleférico. Las rutas regulares de transporte tuvieron que ser suspendidas el martes después de que una denominada ‘rueda de desvío’ se sobrecalentara, según los operadores del teleférico. El transporte público a la montaña de 3 020 metros, cerca del complejo de Engelberg, requerirá trabajos de restauración que serían concluidos este jueves. A la cima de la montaña Titlis conduce el primer teleférico giratorio del mundo. Es visitada por unas 3 000 personas diariamente. Engelberg y Titlis son destinos populares para los turistas internacionales, especialmente de la India. Las autoridades dijeron que no se debió evacuar a ningún pasajero de las góndolas ya que estas se encontraban atracadas en las estaciones cuando ocurrió el incidente, cuyo costo ha sido estimado en unos 200 000 francos. En promedio, el teleférico permanece cerrado cinco días al año debido a los fuertes vientos.