The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Ecopetrol anuncia un proyecto para importar gas desde el Caribe frente a creciente escasez

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bogotá, 6 oct (EFE).- La petrolera estatal Ecopetrol, la compañía más grande de Colombia, anunció este lunes que desarrollará un proyecto de regasificación en su terminal marítimo de Coveñas, en el departamento caribeño de Sucre, con el objetivo de importar gas natural licuado y revertir la creciente escasez de este combustible en el país.

«Este proyecto de regasificación representa un hito decisivo para la seguridad energética de Colombia en el corto plazo y soporta la creciente integración de energías renovables», afirmó en una rueda de prensa el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Roa explicó que la filial Cenit recibió hace diez días la autorización ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para adecuar la infraestructura existente en el puerto de Coveñas, originalmente destinada al manejo de crudo, y habilitarla para la recepción y transporte de gas natural.

El plan contempla el anclaje de una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés) que recibirá cargamentos de gas natural licuado importado y permitirá ampliar la capacidad de abastecimiento nacional a partir del primer trimestre de 2027.

La estatal lanzará el próximo 14 de octubre el proceso vinculante para la contratación de servicios de regasificación de la unidad flotante, con la expectativa de adjudicar el contrato en «no más de un mes», dijo Roa.

Ventajas competitivas

Ecopetrol abrió en el primer semestre de este año un proceso no vinculante con el objetivo de recibir propuestas sobre nuevas unidades de regasificación y evaluar su posible ubicación en la infraestructura del grupo, principalmente en zonas como Ballena, en el departamento norteño de La Guajira, y Coveñas.

En ese sondeo, 42 empresas, en su mayoría internacionales, manifestaron interés y 20 enviaron sus propuestas.

Según Roa, los estudios técnicos realizados junto con la firma española Idom concluyeron que Coveñas ofrece ventajas competitivas en tiempos de entrada y viabilidad técnica frente a otras alternativas.

«El proyecto permitirá equilibrar la oferta y la demanda a nivel nacional y, al mismo tiempo, garantizar el suministro confiable de gas natural para hogares, industrias y el transporte público, lo que contribuye a consolidar la seguridad energética de Colombia», señaló la empresa en un comunicado.

De todas formas, Roa no descartó la posibilidad de impulsar otra planta de regasificación en Ballena. EFE

csr/joc/cpy

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR