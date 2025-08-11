Ecuador aplicará tarifa de 20 dólares a compras en exterior importadas por servicio postal

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 10 ago (EFE).- Ecuador empezará a aplicar una tarifa arancelaria fija de 20 dólares por paquete a las compras personales que tengan un peso inferior o igual a 4 kilogramos, y cuyo valor máximo no supere los 400 dólares, y que lleguen al país por medio de Servicios Postales, la empresa pública de correos.

Esta medida ya había entrado en vigencia a mediados de junio pasado para paquetes que ingresaban al país bajo el régimen denominado ‘Courier 4×4’ por medio de operadores privados, pero por medio de la empresa de Servicios Postales «se evadía el pago del arancel», según explicó este domingo el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).

El presidente Daniel Noboa hizo una reforma al reglamento del Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio en la que se señala que solo estarán exentos de pagar esta tarifa quienes traigan al país paquetes cuyo peso sea menor o igual a 2 kilogramos y su valor ‘free on board’ (libre a bordo) -que incluye gastos de embalaje, transporte y aduana- sea menor o igual a 2 dólares.

Esta disposición solo se aplicará para los paquetes importados por medio del servicio postal público.

Según Senae, la medida fue tomada para «garantizar un comercio justo, evitar distorsiones detectadas en el uso del mecanismo y asegurar un tratamiento equitativo para todos los usuarios».

La exención para los paquetes ‘2×2’ que ingresen por servicio postal no entrará en vigencia hasta ocho días después de su publicación en el Registro Oficial, para que Senae y la empresa de Servicios Postales puedan realizar las coordinaciones respectivas que permitan su correcta implementación.

Cuando se anunció la medida para las importaciones pequeñas por mensajería privada, el Gobierno señaló este modelo comercial había crecido un 392 % en los últimos cuatro años, al pasar de 102,7 millones de dólares en 2020 a 502 millones de dólares en 2024.

De la misma forma, el incremento en el número de paquetes fue de un 637 %, hasta alcanzar los 6,5 millones.

Este incremento generó «graves consecuencias» para sectores nacionales como el textil y calzado, según los datos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. El textil tuvo pérdidas de «69 millones de dólares» y el calzado afrontó una «caída del 8 %», de acuerdo a la misma cartera.

El Ministerio explicó en ese entonces que el objetivo de la medida era «proteger al empleo formal y la producción ecuatoriana, fomentar el comercio justo y equitativo, evitar el usos comercial no regulado del régimen 4×4 y corregir distorsiones de mercado que afectan a importaciones». EFE

cbs/rrt