Ecuador aumenta al 50 % la «tasa de seguridad» para las importaciones de Colombia

1 minuto

Quito, 26 feb (EFE).- El Gobierno ecuatoriano anunció este jueves el aumento el próximo 1 de marzo del 30 % al 50 % de la llamada «tasa de seguridad», un arancel que impone a las importaciones provenientes de Colombia porque considera que ese país no ha concretado medidas de seguridad en la zona fronteriza.

«Tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, Ecuador se ve en la obligación de adoptar medidas soberanas», señaló el Ministerio de Producción en un comunicado.

Ecuador había impuesto una tasa de seguridad del 30 % desde el pasado 1 de febrero y esta semana Colombia aplicó la misma medida a 23 partidas de productos ecuatorianos. EFE

